¿Estamos matando avispas "a cañonazos"?

La propagación de vespa velutina en Galicia "se mantiene a un ritmo más o menos constante", según señaló ayer la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), entidad científica sin ánimo de lucro fundada hace 46 años, y que ha remitido a las consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente sendos escritos en los que solicita una serie de informaciones y pide unas actuaciones concretas. Entre otros aspectos, la SGHN, por boca del entomólogo Xosé Lois Rey, critica el "uso incontrolado de insecticidas", que perjudica a las abejas y a otras especies de invertebrados, y que las trampas utilizadas no están avaladas por ningún estudio científico. Además, subraya que es necesario retirar todos los nidos, sea cual sea la época del año.

La SGHN señala que el pasado 3 de abril participó en la jornada denominada "A Vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos", organizada por el Consello da Cultura Galega y la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, y en la que intervinieron especialistas en la materia y apicultores. En su escrito a las consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural, el entomólogo de la SGHN Xosé Lois Rey afirma que la Xunta "no envió ningún representante formal" a dicha jornada.

La entidad denuncia un "uso ineficiente de los recursos económicos y materiales" para el control de la vespa velutina. "La efectividad es al menos discutible y la inversión por nido retirado debe ser mejorada", apunta.

También señala que "se están empleando grandes cantidades de insecticida en estado líquido" y que "la conservación de las abejas y el resto de invertebrados es incompatible con el uso no controlado" de estos compuestos químicos. Además, aseguran, se manifiesta una "falta de formación en autoseguridad por parte de gran parte del personal encargado de la aplicación de los insecticidas".

El entomólogo Xosé Lois Rey, vocal de Entomología de la SGHN y director del proyecto Esenga, enfocado al cartografiado de la entomofauna gallega, aconseja que una vez que se haya confirmado que hay nidos que mantienen poblaciones viables durante todo el año, incluido el invierno, es necesario eliminar todos esos nidos, "independientemente de la época del año".

La entidad también pone el foco sobre el empleo de trampas subvencionadas por la Xunta, la cual, según su criterio, "hace la vista gorda con un sistema no selectivo sobre el cual los datos previos muestran una mortalidad no selectiva sobre otros grupos de insectos, incluidos potenciales polinizadores o especies como la vespa crabro, que goza de protección oficial en países como Alemania". Añade que "las trampas entregadas por la Xunta de Galicia no son las que mejor rendimiento obtienen en los test realizados a diversos modelos".

Afirma también la SGHN que "se están importando otras variedades de apis mellifera [abeja europea o doméstica] ajenas a nuestra fauna, algunas con un comportamiento más agresivo que la raza autóctona", y reclaman que se potencie la investigación sobre la llamada avispa asiática y que se reforme el actual protocolo de actuación en base a las novedades científicas que existen en este campo.