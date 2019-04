Disney+ se sube al carro de Netflix para ofrecer un servicio especial

Disney+, el servicio de "streaming" (emisión en línea) que prepara Disney, estará disponible en Estados Unidos a partir del 12 de noviembre con un precio de 6,99 dólares al mes.

La compañía multimedia, que en marzo culminó la compra de 21st Century Fox por 71.300 millones de dólares, dio hoy algunos detalles del servicio con el que pretende competir con otros gigantes del entretenimiento digital como Netflix o Amazon, en una conferencia ante inversores en su sede de Burbank (California, EE.UU.).

El precio de Disney+ en Estados Unidos será inferior al de Netflix, que en enero subió el coste de su suscripción básica a 8,99 dólares al mes.

Tras su debut en Norteamérica, Disney+ comenzará un proceso de expansión por todo el mundo que durará unos dos años, todavía sin fechas exactas confirmadas, y que pasará por diferentes fases según las zonas.

Así, a España y el resto de Europa occidental llegará en el último trimestre del presente año o el primero de 2020, mientras que en América Latina desembarcará en otoño del próximo año.

Por último, este nuevo servicio incluirá el catálogo de Disney, Pixar, Marvel, "Star Wars" y National Geographic, entre otros. También estarán disponibles todas las temporadas de los Simpsons, así como películas como como "The Sound of Music" (1965) o "The Princess Bride" (1987).