La madre de la joven de Boiro: "Ese tipo le ha arruinado la vida"

La madre de la joven de Boiro por cuyo intento de rapto se juzga a José Enrique Abuín Gey aseguró ayer que su hija está "mal" tras revivir en la primera jornada del juicio lo sucedido: "Este tipo le ha jodido la vida", explicó a la entrada de los juzgados compostelanos, antes de que arrancase la segunda y última sesión del caso que precipitó la detención de "El Chicle". "Con el tiempo", espera que su hija se vaya "recuperando", aunque "olvidarlo jamás", y alegó que "volver a verle la cara" al Chicle "no es agradable para nadie".

La mujer se mostró partidaria de la prisión permanente revisable, si bien manifestó que le parece "poco" para "esas personas", para aludir enseguida a los que ahora se dedican incluso a violar "en grupo". "Que me lo perdonen, pero tenían que castrarlos". "Si los ministros tienen sus escoltas, ¿que tenemos los demás?", alegó, según informa Europa Press.

La progenitora de la víctima agradeció la presencia del padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, que consideró "un apoyo grande". "A él le tocó la peor parte, por desgracia, y está aquí apoyando y luchando por todas las mujeres de España. Su hija ya no la tiene, pero sigue luchando", defendió.

Tras finalizar la jornada, y en otro encuentro con la prensa, se refirió a las falsas disculpas que vio en boca del encausado: "Ese no tiene perdón... Que lo perdone Dios si puede". Sobre el caso de su hija, pidió contundencia en la sentencia contra "El Chicle", que "es un depredador" y "estas personas no pueden estar en la calle, y los jueces lo tienen que mirar".

Asimismo, mostró su seguridad de que "El Chicle" no pudo consumar aquel día festivo su verdadera intención, porque "la iba a violar y la iba a matar, lo mismo que hizo con Diana, y estarían en el mismo sitio y hoy en día no se sabría qué sería de ellas".