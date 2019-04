El joven víctima de acoso que se suicidó deja una nota en la que relata su "infierno"

Andrés tenía 16 años y es la última víctima del acoso escolar. No pudo soportar más tiempo los insultos y las amenazas constantes con las que su acosador le atormentaba todos los días y la semana pasada se quitó la vida. Pero Andrés no se marchó en silencio. Dejó una nota de suicidio en su móvil, en la que describe el acoso del que era víctima y habla del "terror diario" con el que tenía que lidiar, durante las seis horas que pasaba en el instituto Ciudad de Jaén de Orcasitas, en Madrid, y de la soledad. En su nota de despedida, asegura que "estaba solo en esa batalla", en la que tenía que soportar que le robaran y le insultaran.

"Hola, mi nombre es Andrés y si estás leyendo esto es por que me habré suicidado y querréis saber por qué lo hice". Así arranca la nota, que publicaba en su edición de ayer el diario "El Mundo", y en la que el joven reconoce que la idea del suicidio le rondaba desde 2016, un año que asegura que ya fue "horrible" porque tenía que aguantar las "burlas y mofas" de sus compañeros, sacaba malas notas y tenía "un poco de estrés", aunque era algo con lo que podía convivir, afirma. Después hubo un paréntesis, dos años buenos, en los que hizo amigos y se mudó de A Coruña a Madrid. "Cuando vine sabía que sería duro", escribe.

Fue a partir de 2019 cuando la distancia con sus amigos y la mala relación con el padre de su novia se sumaron a la situación de acoso que vivía en el instituto, hasta tal punto que la rabia por la situación que sufría se convirtió en miedo, algo que al mismo tiempo le horrorizó. A veces no podía dormir, continúa relatando, hasta que un día dejó de ver su futuro y que no tenía fuerzas para seguir viviendo.

"Solo vi un oscuro agujero negro", relata el joven, que añade: "Ahí me di cuenta de que no tenía las mismas fuerzas que hace años. [..] Después de meditar me di cuenta de que había una sola salida para mí, una que pensé que nunca tomaría. El suicidio".