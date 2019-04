Dime tu presupuesto y te diré tu plan de última hora para esta Semana Santa en Galicia

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y para los más afortunados eso significa unos ansiados días de descanso. El tiempo libre del que se disponga, el margen para organizar la agenda y sobre todo el bolsillo determinan, en muchas ocasiones qué hacer en las vacaciones. Pero el que más o el que menos, trata de organizar algún plan especial para estas jornadas. Y es que esperar a última hora o el presupuesto del que se disponga no debe ser un límite insalvable para aprovechar los días libres. Para ayudar a los indecisos o rezagados, te proponemos que busques tu mejor plan para Semana Santa en o desde Galicia, según el presupuesto del que dispongas.

Que las cuentas vayan ajustadas no tiene que ser impedimento para quedarse en casa sin hacer nada durante la Semana Santa. Si decides quedarte en casa que sea con un buen plan, como organizar una jornada gastronómica a domicilio o un maratón de series con cena incluida. Si se organiza con amigos, con un boten común de unos pocos euros se puede preparar una reunión de lo más divertida sin a penas gasto.

Ampliando un poco el presupuesto, Galicia ofrece una riquísima oferta gastronómica -tanto en el sentido de variada como de deliciosa-. Aunque resulte increíble, existen restaurantes con Estrella Michelín que ofrecen su menú degustación a partir de 30 euros por persona. Por no hablar de las diferentes rutas enoturísticas que salpican las cinco denominaciones de origen de la comunidad.

Y si Galicia es rica en cuanto a gastronomía, otros de sus puntos fuertes es el termalismo, una oferta de ocio y salud que además presenta un gran abanico de precios: en Ourense, provincia termal por excelencia, puedes disfrutar de sus termas al aire libre completamente gratis, de un balneario a cielo descubierto por unos 15 euros, de piscinas termales con comida bufet por menos de 20 y estancias con varios tratamientos específicos y alojamiento por 70 euros. Y este patrón se repite en la provincia de Pontevedra, donde se encuentran también algunos balnearios de referencia.

Bañistas en las termas de A Chavasqueira. // Iñaki Osorio

Disfrutar del resto de la riqueza natural de Galicia tampoco es una mala alternativa para las vacaciones de Semana Santa. Desde los miradores más asombrosos hasta sus frondosos bosques, la comunidad es un auténtico espectáculo. En la provincia de Pontevedra puedes encontrar la única playa gallegas de arena negra, el Santo Grial o la cascada de los dioses, todo ello, a tiro de piedra de Vigo. Pero hay dos joyas de la corona imprescindibles: las Islas Cíes y la Ribeira Sacra. Para visitar el archipiélago vigués bastan menos de 20 euros, lo que cuesta el billete de barco, y así disfrutar de un verdadero paraíso de arena blanca y aguas celestes. Por su parte, la Ribeira Sacra muestra una de las caras más asombrosas de Galicia, con sus imponentes acantilados atravesados por el río. Precisamente, navegar por el Cañón do Sil cuesta tan solo entre 12 y 15 euros.

Barcos fondeados en las Islas Cíes. // Marta G. Brea

Fiestas y romerías de Semana Santa



Las celebraciones de estas fechas se caracterizan principalmente por su carácter religioso: procesiones, pasos, cofradías€ Pero estamos en Galicia y no faltan las fiestas y romerías, otro plan low cost para estas vacaciones. Por citar algunas, en esas fechas se celebra la Festa Medieval de Monforte, la Festa do Requeixo de As Neves e incluso en festival SinSal Primavera.

Grupo Ensemble Galeria en San Simón durante la primera jornada del Sinsal SON Estrella Galicia

Para lo que si que, a estas alturas, tocará rascarse un poco más el bolsillo es para viajar fuera de Galicia. Con compañías low cost, un billete para las capitales europeas en Semana Santa difícilmente baja de los 150 euros por trayecto y en otras compañías con más prestaciones ese precio se duplica, como mínimo. El ferrocarril sigue siendo una opción interesante para comunicarse con el resto del país. Madrid está a entre 40 y 50 euros, lo que cuesta un billete de tren. Otra alternativa que cada vez cobra más fuerza es el coche particular compartido, una gestión que se puede realizar desde diferentes plataformas on line.

Otros planes low cost

Los planes más tradicionales no tienen por qué quedar descartados durante la Semana Santa. Quizá sea la ocasión definitiva para animarse con un escape room o probar una experiencia brutal de realidad virtual y todo ello por menos de 20 euros.

Por menos de 50 euros el Humor Amarillo de Vigo ofrece paquetes con los que disfrutar de más de 4.000 metros cuadrados para peleas de sumo, rodillos gigantes o bolos humanos.

Y para los que buscan un subidón de adrenalina y tengan la oportunidad de cruzar la frontera al país vecino, en Portugal, concretamente en Pena Aventura Park, podrán lanzarse por la mayor tirolina de Europa: más de 1'5 kilómetros de longitud y una altura máxima de 150 metros en los que se puede alcanzar una velocidad de más de 130 kilómetros por hora. Si el presupuesto llega hasta los 50 euros podrá combinarse esta experiencia con el salto invertido, escalada o una montaña rusa que cruza el bosque.