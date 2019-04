La comunidad se prepara para un fin de semana lleno de vino

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, Galicia estrena también fin de semana de vino de la mano de dos citas de exaltación vitivinícola en Riberas del Ulla, subzona de la D.O. Rías Baixas, y Amandi, corazón de la D.O. Ribeira Sacra.

Por un lado, la parroquia de San Miguel de Sarandón, en Vedra, Coruña,celebrará este domingo la XXXIX Edición de su Festa de Exaltación do Viño da Ulla. Los vinos elaborados con variedades autóctonas del municipio inundarán así su "praza do viño", en la que no faltarán las famosas botas gigantes del evento, acompañadas de un completo programa de actividades.

Al pregón, a cargo del actor y cantante Manuel Prieto Comesaña, conocido como Manquiña, se unirán así la entrega de premios del concurso de cata, el sorteo de productos de la zona entre los asistentes o las actuaciones musicales de Odaiko, Vanesa Muela, la orquesta Xacobeo o distintas agrupaciones de corte tradicional, entre otros.

Por su parte, y ya mañana, el municipio lugués de Sober inaugurará la XXXIX Feira do Viño de Amandi, para la que el concello se ha preparado durante un mes con distintas actividades promocionales a lo largo de la geografía gallega.

25 colleiteiros autores de los famosos tintos de la subzona participan este 2019 en la cita, que será inaugurada mañana por la mañana con el tradicional disparo de bombas de palenque y en la que el pregón correrá a cargo de la cantante de Fados portuguesa María do Ceo. Un año más, no faltarán la cata oficial, la misa solemne o, por supuesto,las charangas, los pasacalles y las orquestas.