Celia Freijeiro: "La sociedad nos exige ser superwoman: esposas, madres y profesionales perfectas"

Recien llegada de Cannes, ciudad que le ha valido su primer premio, Celia Freijeiro aún intentaba ayer asimilar lo que ha vivido durante el festival Canneseries, donde "Déjate llevar", la única serie española en competición, se hizo con el premio especial de interpretación para sus tres actrices principales -la intérprete viguesa comparte protagonismo con Aixa Villagrán y Leticia Dolera - y el galardón a la mejor serie, que dirige Dolera y cuyo guion firma junto con el gallego Manuel Burque. "Déjate llevar", producida por Movistar+, sigue la pista a María, Esther y Cristina, tres mujeres treiteañeras que se replantean su vida y reflexionan sobre cuestiones como la sexualidad y la maternidad.

- ¿Cómo se lleva un premio de Cannes?

-Aún estoy aterrizando. Ya solo estar en Cannes presentando la serie en competición oficial, para la que solo eligen diez de todo el mundo, es un premio, pero es que además, era la única producción española en competición, está dirigida por una mujer, con tres protagonistas femeninas en la treintena larga, y con el 70% del equipo femenino, delante y detrás de las cámaras... Es un hito. Cuando leí la primera separata para hacer el casting me vi reflejada en la historia, a mí y a las mujeres de mi entorno, en todas las conversaciones que hemos tenido y pensé: "Yo quiero formar parte de esto". Para mí, haber hecho la serie es el premio. Detrás hay un trabajo muy duro, porque esta profesión es muy dura, y Leticia estuvo cuatro años peleando para que le produjesen esta serie. Después de tantos 'nos', estar aquí es un sueño y un ejemplo de que por muchas veces que te digan 'no', si trabajas duro y crees en lo que haces, llegarás.

- Llega esta serie además en un momento muy importante para la lucha por la igualdad con los últimos multitudinarios 8-M.

-Creo que ha habido un movimiento muy fuerte y que va a continuar. Esta serie pone a tres mujeres en el centro, contando sus historias, contando qué nos preocupa: la sexualidad, la maternidad, el papel de superwoman que la sociedad nos impone: ser la perfecta esposa, madre, hija, amante, y ser superprofesional... En la cultura y en la ficción hace falta el relato de las mujeres porque si no es un relato incompleto. El público se puso en pie tras ver los capítulos que se proyectaron. Esto quiere decir que nuestro relato también interesa.

- ¿Cómo es su personaje?

-Cristina es una superwoman: es una abogada de éxito, tiene un marido también estupendo, dos niñas preciosas, un coche estupendo, dinero, relaciones sexuales con su marido después de tantos años... Pero un día se levanta y se da cuenta de que le falta algo, como que está desconectada de ella misma y empieza a replantearse su vida y a hacerse un montón de preguntas. De repente, se da cuenta de que está harta de su papel como madre, que es todavía un tema tabú. Y lo más valiente es que se lanza a buscar esas respuestas. Otro tema del que habla la serie es de la sexualidad femenina porque las mujeres siempre hemos sido objetos de deseo y no sujetos deseantes. Y aquí mostramos ese deseo en la mujer. La serie habla de romper con los estereotipos desde tres perspectivas distintas de tres mujeres. Cuando decides dar ese paso de romper con lo que te constriñe, descubres que no es solo una pata la que está atando, sino que tienes otras muchas más cadenas, y te das cuenta de que tienes prejuicios y concepciones de ti misma que no siempre son reales...

- ¿Qué proyectos tiene?

-Este verano voy a actuar por primera vez en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con "La corte del faraón", donde además, canto.

- Desconocía su faceta de cantante.

-Canto muy bien, pero siempre ha tenido mucho pudor de hacerlo en público y era algo que me apetecía mucho hacer, hasta que mi amiga Julia de Castro, que tiene un grupo que se llama De la Purísima, me invitó a cantar un tema en uno de sus conciertos. Lo pasé fatal, pero lo hice.