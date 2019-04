El cambio lingüístico se ralentiza en las urbes

La globalización en la que estamos inmersos y el ritmo trepidante de las redes sociales nos pueden llevar a pensar que un cambio social o lingüístico en las ciudades gallegas avanzaría como un pestañeo, rapidísimo, mientras que en el rural - a priori más calmado- el cambio sería más lento. Ecuaciones y algoritmos realizados por cuatro físicos de la Universidade de Santiago de Compostela sugieron justo lo contrario: una modificación social avanza a más velocidad en las aldeas y pueblos que en las urbes.

Esta idea se recoge en el trabajo " Urbanity and the dynamics of language shift in Galicia", que se convirtió ayer en la primera investigación científica que logra colar la palabra Galicia en un titular de las revistas de más impacto del prestigioso grupo Nature.

Jorge Mira explica los puntos de partida de esta investigación: "La sociedad es como un muelle. Los cambios necesitan de un cierto empujón y queremos ver cómo reaccionan los grupos humanos a ese empujón. Galicia es un laboratorio social único en Europa porque tiene un montón de núcleos de población. Según el Instituto Nacional de Estadística, de los 60.000 que hay en toda España, más o menos de la mitad son gallegos. Analizando la evolución histórica de los hablantes de gallegos, castellano y bilingües vemos cómo ha sido de rápido un cambio".

"Uno esperaría que, por el efecto de la globalización, las ciudades reaccionasen rápido a cualquier moda o cambio social. Nuestra sorpresa fue -apuntó- que, al analizarlo, no es así. Al contrario, la manera en que un cambio social se produce es más lenta en las ciudades que en los pueblos".

El estudio recoge un mapa en el que se puede ver que, entre las zonas más dinámicas lingüísticamente, figuran el sur de Ourense y la Costa da Morte; mientras que las que más lento avanzan son la comarca de Vigo, la de A Coruña y parte de la zona norte de Ourense.

Para llegar a esta conclusión, tomaron un modelo matemático previo que había desarrollado Mira y que procedieron a mejorar. Al aplicarlo, los datos encontraron que "cuanto más urbana es una sociedad, más compleja es su red de relaciones y esa complejidad hace que su cambio sea más lento. Si pensamos en la red Twitter cuando empezó se vaticinaba que iba a ser un gran foro de la humanidad. No resultó así. Una persona de Unidas Podemos chatea e interacciona en Twitter con otra de Unidas Podemos y acaba creándose una burbuja en la que solo habla con gente de esa formación. Lo mismo pasa con Vox, los de Vox tienen relación con Vox y nada más", reflexiona el catedrático.

El físico -que firma la investigación junto a Mariamo Mussa Juane, Luis F. Seoane y Alberto P. Muñuzuri- facilita otro ejemplo. "Si, por ejemplo, apunta, eres de una tribu muy rara de una villa del interior de Ourense, seguramente no tendrás con quien hacer red para asentar tu postura. En cambio, si vives en Vigo, en la urbe más grande de Galicia, enseguida tejerás hilos de relaciones con otros 'raritos' y así formar una comunidad de pares. Cuanto más compleja es una sociedad, más resiste su diversidad y más sólida es y más lenta es para los cambios", añade. Al mismo tiempo, la relación entre las diferentes zonas de Galicia no es muy alta (por ejemplo Vigo-A Coruña; Costa da Morte-Limia...), lo que evidencia, según Mira, que la comunidad autónoma no está muy cohesionada.