'El Chicle' a los padres de Diana Quer: "Si pudiera dar marcha atrás más de dos años, lo haría"

El juicio contra José Enrique Abuín, 'El Chicle', por el intento de secuestro de una joven en Boiro la Navidad de 2017 ha quedado visto para sentencia tras la finalización de la segunda y última vista que se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela.

El jurado popular que ha seguido el juicio de 'El Chicle' y que dictaminará el veredicto, ha podido escuchar a lo largo de la mañana la declaración de los peritos que analizaron el coche de la marca Alfa Romeo que Abuín habría utilizado la noche en la que sucedieron los hechos. Uno de ellos, en un testimonio realizado a través de videoconferencia, ha acreditado este jueves que se halló ADN de la víctima "en el paso de la puerta del maletero". El estudio refleja que la coincidencia es del 99 por ciento con el ADN de la víctima. La perito ha explicado asimismo que en el maletero se encontraron dos pelos de la joven.

Además, otros dos investigadores ha hecho especial hincapié en el vehículo elegido por 'El Chicle' ya que pese a que se había comprado un nuevo coche, no fue el que empleó la Navidad de 2017. A juicio de los agentes, José Enrique Abuín se decantó por el Alfa Romeo gris -en el que supuestamente transportó también a Diana Quer hasta la nave de Asados en la que se halló su cuerpo sin vida- porque a diferencia del maletero de su nuevo vehículo, el del Alfa Romeo "es estanco", de modo que es imposible salir de él o acceder al habitáculo de delante, porque no tiene comunicación entre ambas partes.

Las fotos del juicio contra 'El Chicle' por un intento de rapto en Boiro // Xoán Álvarez

Al final del relato de los agentes de la Guardia Civil y después de la lectura de informes y conclusiones de Fiscalía y su defensa, 'El Chicle' ha hecho uso de su derecho a tomar la palabra para acusar a los agentes de mentir durante la celebración de la vista, sobre todo, en lo relacionado al uso de su coche. En este sentido, José Enrique Abuín ha querido dejar claro que el maletero del Alfa Romeo disponía de un sistema remoto de apertura, pero que no funcionaba y tendría que haber apagado el turismo y retirado las llaves del contacto la noche en la que supuestamente intentó raptar a la joven en Boiro.

Abuín ha querido también hacer hincapié en el tamaño del maletero y apuntado que si alguien entrase en él no tendría capacidad de salir, porque la abertura es de 70 centímetros. De la misma manera, ha dicho que solo se podría introducir alguien si lo empujan.

Juan Carlos Quer en la sala en la que se juzga a 'El Chicle' por el intento de rapto en Boiro // César Arxina

'El Chicle' pide perdón a la familia de Diana Quer

José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', ha usado hoy su turno de última palabra, y lo ha hecho para mencionar el caso de Diana Quer. El acusado, ha confesado que "si pudiera dar marcha atrás más de dos años, lo haría". "Ojalá se sepa toda la verdad", ha deslizado no obstante, tanto sobre el intento de rapto en Boiro que desencadenó su detención como r el asesinato y agresión sexual de la joven Diana Quer, porque de no ser así "yo me encargaré de que se sepa cuando esté fuera".

Con la voz entrecortada y evitando en todo momento pronunciar el nombre de la joven madrileña, 'El Chicle' ha pedido perdón a la familia: "Siento mucho lo ocurrido", ha dicho. Fue poco antes de terminar su discurso cuando citó a Diana Quer, lo que provocó la intervención del magistrado que le impidió avanzar en su relato al tratarse de un caso ajeno al juzgado en el lugar.

Juan Carlos Quer, que ha estado presente en la sala en el banco de la audiencia, también ha recibido la advertencia del juez por querer intervenir mientras 'El Chicle' se defendía. El padre de Diana Quer incluso llegó a ponerse en pie, pero no pudo hacerlo porque se le avisó de que se respetase el proceso, y por ende sus cauces normales, o de lo contrario tendría que abandonar la sala.

El duro testimonio de la joven que 'El Chicle' intentó raptar en Boiro //Agencia ATLAS

Le "importaba un pimiento el móvil" de la chica

La fiscal del caso que implica a José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', en el intento de rapto de una joven en Boiro ha señalado este jueves que al hombre que ocupa el banquillo "patrimonialmente la víctima le importaba un pimiento", porque no quería su teléfono.

Su intención era "privarla de libertad, encerrarla y disponer de ella sexualmente". Además, ha fijado la atención en una parte de la declaración del acusado, en la que él mismo dice "la dejé marchar" y ha apuntado a tenor de esta apreciación que "si alguien deja marchar a alguien, es que la tiene sujeta" para, a continuación, añadir que "las palabras nos delatan, casi siempre".

Y, ya por la propia complexión del acusado, ha indicado que si no toma el móvil de la mujer es "porque no quiere", dado que está a otra cosa, "está estudiando el tipo de víctima y su resistencia" en aras de conseguir privarla de movimiento y también de comunicación.

Según su argumento, la intención de abuso es clara porque "le gira todo el cuerpo y la mete en el maletero, con todo el cuerpo excepto con las piernas, mientras ella patalea, y se sigue agarrando al móvil", por lo que ha sido en efecto "una víctima con resistencia, pero si no la hubiese puesto... no sé de qué estaríamos hablando porque es un sujeto que busca no dejar huellas".

El Ministerio Público ha elevado sus conclusiones a definitivas y ha solicitado que el Chicle sea acusado de detención ilegal o, alternativamente, de un delito consumado de coacciones, así como de un intento de agresión sexual, robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de amenazas y otro de lesiones. La fiscal solicita en su pena máxima que sea condenado a 15 años y diez meses de cárcel y al abono de una indemnización de 15.750 euros.