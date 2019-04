"El libro te ayuda a transformar las pérdidas en ganancias"

- En su blog cuenta que una lectora le habló, hace unos días, de los libros tiritas.

-Sí, curiosamente me dijo que había libros que, aunque no curaban, sí conseguían, como las tiritas, que el dolor no se infectase. Otra me dijo también que le habían recetado libros contra la tristeza y esto tiene mucho que ver con este libro. La protagonista es una mujer que siempre ha encontrado su camino en la vida y la forma de superar cualquier pérdida a través de los libros. Ella dice que la vida es aprender a perder lo que ganaste.

- ¿Y en su caso?

-Creo que los libros tienen algo mágico. Hay novelas como "De profundis", de Oscar Wilde, que te ayudan a transformar el dolor en ganancia. El libro habla de que hay 16 días en la vida donde todo te cambia, seguidos de otros 300 o 400 que te pone el universo para que superes esa pérdida, esa transformación, y leer es uno de esos procesos para transformar las pérdidas en ganancias.

- ¿A qué perdidas se refiere?

-A todas: de amor, de trabajo, de un sueño. Toda pérdida tiene el valor que le da la persona que ha perdido y creo que el libro te ayuda un poco a comprender cuál es el sentido de esa pérdida.