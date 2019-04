Leticia Dolera se deja llevar con Celia Freijeiro

La actriz y directora española Leticia Dolera disfruta del éxito de "Déjate llevar", seleccionada en el festival de series de Cannes, de la que ha aprendido que no puedes controlar todo lo que la gente dice de ti, "sobre todo si es mentira".

"He aprendido lo que tiene que aprender mi personaje, y es que en la vida no puedes tenerlo todo bajo control, que no puedes controlar lo que se diga de ti, aunque sea mentira. Sobre todo si es mentira", dice la actriz en una entrevista a Efe, en alusión a la polémica que desató la no contratación de Aina Clotet al quedarse embarazada.

"Déjate llevar" es una de las diez series seleccionadas en la segunda edición de este certamen, donde compite además como la única comedia pese a que la trama tiene también un peso dramático.

Los dos primeros capítulos fueron estrenados a nivel internacional en la muestra, cuya proyección terminó con una larga ovación que dejó a las protagonistas, Dolera, Aixa Villagrán y la viguesa Celia Freijeiro, asombradas y eufóricas.

La serie es la historia de tres mujeres "buscando su lugar en el mundo, que tiene que ver con unas expectativas de vida perfecta que les han contado pero que no están cumpliendo o que si las cumplen no les hacen felices. Van a aprender que tienen que dejarse llevar", cuenta la barcelonesa. María, la protagonista de la serie interpretada por Dolera, es una treintañera cuya vida se ve trastocada cuando su novio la deja por su excesiva rigidez ante la vida. Un profundo sentido del control que la actriz dice compartir, aunque ahora está aprendiendo a dejarse llevar.

La polémica por haber prescindido de Clotet al enterarse de que estaba embarazada, una acusación que vino de la propia afectada y de la que Dolera ha dicho no compartir esa visión de los hechos, empapó buena parte del rodaje, especialmente al ser ella uno de los rostros públicos del feminismo más conocidos en España.

Con la vista puesta en Cannes, la actriz y directora disfruta hablando en francés cuando la prensa gala se lo pide, contenta con la acogida en el país donde guarda tantos referentes, como Julie Delpy o Valérie Donzelli.

Concisa en sus respuestas, analiza las razones que la han llevado a elegir temas cotidianos para la trama de su serie, para la que ha contado en el guión con la ayuda de Manuel Burque. "Supongo que la serie conecta con gente de distintas partes del mundo porque trata temas universales. Habla del éxito contra el fracaso, de la presión social por gustar, por tener 'likes', de la maternidad, del sentimiento de culpa que arrastran muchas madres trabajadoras", describe.

Pero también de la familia, de nuevos patrones familiares y de la sexualidad que hila buena parte de la historia y transforma las mujeres en "sujetos que desean" y no en "objetos deseados". "Hablo de esto porque es lo que me inquieta, lo que me apetece explorar como autora. Son las cosas que me pregunto y cuando escribes una ficción sobre ello te ayuda a sentir que no estás sola haciéndote esas preguntas", dijo.

De momento, Dolera termina la postproducción de los últimos capítulos de la serie, que no se emitirá hasta 2020, antes de tomarse unas vacaciones para "descansar, ver muchas pelis y ver luego lo que surge".