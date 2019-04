-Sí, curiosamente me dijo que había libros que, aunque no curaban, sí conseguían, como las tiritas, que el dolor no se infectase. Otra me dijo también que le habían recetado libros contra la tristeza y esto tiene mucho que ver con este libro. La protagonista es una mujer que siempre ha encontrado su camino en la vida y la forma de superar cualquier pérdida a través de los libros. Ella dice que la vida es aprender a perder lo que ganaste.