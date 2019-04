Los dueños de "seriesyonkis" descargan toda la responsabilidad en los usuarios

El creador de la web, Alberto G. Sola, al salir de los juzgados. // C. Osete

El principal acusado en el primer gran juicio por piratería audiovisual en España, el fundador de la web de descargas "seriesyonkis", Alberto García Sola, descargó ayer la responsabilidad de los hechos que se investigan en la comunidad de usuarios que la utilizaban. En la primera jornada del juicio que se sigue contra él y otros tres acusados en Murcia por delitos contra la propiedad intelectual, García Sola declaró que él sólo se ocupaba de los aspectos técnicos y que nunca subió ningún enlace a películas protegidas por la propiedad intelectual. La misma estrategia legal siguieron los otros tres encausados, que gestionaron el portal desde que se lo compraron a su creador y que declararon que eran los usuarios los que marcaban el contenido de las páginas y ponían los enlaces que redirigían hacia las películas. Los acusados se enfrentan a penas de cárcel de entre dos y cuatro años.

García Sola respondió a la jueza Isabel Carrillo que él había creado la infraestructura informática para que se pudieran introducir enlaces que luego permitían descargar películas y series, y verlas en streaming, pero que no tenía control sobre lo que se hacía en la web. Añadió que en los años en que creó "seriesyonkis" estaba inmerso en su actividad investigadora en la Universidad y no podía dedicarle mucho tiempo. "Estaba deseando quitarme la web de encima y todo el trabajo extra porque tenía a una ministra que quería cambiar la Ley de Propiedad Intelectual, a la industria en contra, habían entrado en mi casa y me habían tratado como a un criminal", relató. Asimismo, reconoció haber ganado "dinero por publicidad y con la remisión de correos electrónicos de usuarios que lo permitían a otras empresas".

El creador de la web estuvo sentado durante el juicio junto a Alexis Hoepfner, Jordi Tamargo y David Martínez, que se la compraron y también responsabilizaron de su contenido a los usuarios. Bajo una gran expectación por el primer juicio en España contra la piratería en el cine, el segundo acusado en declarar, Alexis Hoepfner, confirmó que compró la sociedad junto a los otros dos investigados porque tenían noticias de que las páginas web estaban en venta y les pareció un negocio interesante, ya que querían transformarla en una web más enfocada a las redes sociales. Hoepfner dijo que los ingresos los percibía vía publicidad y, como harían minutos después sus dos socios, explicó que, cuando entraron en negociaciones para comprar la plataforma, García Sola les informó de que pesaba sobre él una denuncia.

Hoepfner contó que buscaron asesoramiento legal y que los abogados les indicaron que, con la legislación de entonces, no había problema para que esas páginas siguieran funcionando. Los acusados sostienen que solo se encargaban de que los servidores no dejaran de funcionar, pero que no intervenían en ningún otro proceso.

Columbia y de la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) interpusieron la acusación particular contra los cuatro propietarios de "seriesyonkies", una de las mayores páginas de piratería de cine y series que operaba en internet desde páginas creadas en España y que, según Egeda, causó perjuicios económicos por unos 546 millones de euros.