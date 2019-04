Un canto a la ostra en Arcade

El muelle de Arcade recibió el fin de semana unos 20.000 visitantes para degustar ostras en una de las fiestas gastronómicas más veteranas de Galicia. A pesar del tiempo casi invernal, la edición número 33 de la Festa da Ostra registró "muchísimo público y participación tanto en las actividades diarias como en las verbenas nocturnas", resaltó el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera.

Refugiados bajo una gran carpa en el Peirao, los asistentes pudieron consumir el molusco por docenas a 8 euros, la mayoría regándolo con albariño de la localidad o ribeiro. La Cofradía de Arcade también ofrecía los comensales raciones de almejas, choco o anguila, y los restaurantes del entorno se llenaron. Fue esta conjunción de productos del mar y la tierra el motivo de exaltación de la pregonera del evento, la actriz y presentadora de la TVG Nieves Rodríguez ('Luar', 'Desde Galicia para el mundo', 'Vaia Troula'...).

"Vivides á beira dun mar de poetas", proclamó para advertir que en la belleza de las cantigas de amor de Martín Códax o Mendinho "algo terán que ver os poderes afrodisiacos da ostra". Nieves Rodríguez confesó que "a min gústame ao natural, cun pouquiño de limón, por aquilo de vestir a ostra; aínda que a prefiro en pelotas, moito mellor".

La comunicadora tudense atribuyó a la gastronomía de Galicia la longevidad de sus habitantes, "porque sabemos aproveitar os nosos productos do mar, e no centro deles a ostra, elixir de xuventude". El famoso molusco de Arcade, afirmó Nieves Rodríguez, "sabe a esta ría fermosa que agocha tesouros que non son de ouro nin de prata", sino que es el propio marisco. Además del clima y el entorno, "sobre todo o que lle dá valor é o pobo, o factor humano: o traballo das mulleres e homes de Arcade, o seu saber ancestral, agarimo e respecto á tradición, é a chave do éxito da ostra".

Nieves Rodríguez llamó por ello a defender la cultura, "ferida nestes tempos", porque según declaró "nos saberes tradicionais está a nosa afouteza para domar a natureza".

"Espallémola polo mundo"

La actriz consideró "unha honra loar un produto tan representantivo, embaixador mundial da nosa gastronomía". Y como conocedora de numerosas exaltaciones gastronómicas de Galicia, apuntó que su sentido es "facermos unha homenaxe permanente aos nosos produtos, adicarmos un día ao seu lucimento, para apreciar o seu poderío".

En un tono más social, Nieves abogó por una "economía sostible que aproveite a riqueza que temos e que reinvista no país", para que los productos de Galicia se exporten e "nós non teñamos que marchar". "Loitemos pola ostra, espallémola polo mundo e construamos un futuro digno", apuntó antes de manifestar que "nunca comín ostras tan a gusto como en Arcade".

La XXXIII Festa da Ostra se completó con actuaciones de bandas de música y charangas durante el día y orquestas por la noche, como Panorama que abarrotó el recinto portuario la noche del sábado.