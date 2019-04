Danza viguesa digna de Broadway

Desde que arrancó, hace ocho años, la academia de baile Bambalina de Vigo no ha faltado a su cita con el certamen nacional de baile Dance is an Attitude, cuya octava edición se celebrará mañana en el Teatro del Colegio Marcelo Spínola de Madrid. Unos 80 bailarines, alumnos de esta escuela, representarán a la ciudad en este concurso, del que todos los años se traen algún premio.

Según Águeda Álvarez, participar en este tipo de certámenes no solo supone prestigio para las escuelas, especialmente si son premiadas, sino que suponen una experiencia personal y profesional enriquecedora. "Es una oportunidad única para conocer cómo se trabaja en otras academias y de aprender del trabajo de otros, y también una forma de establecer lazos entre bailarines de fuera y también entre los de la propia escuela", explica Álvarez, que fundó esta escuela en 2005 junto con su socio, Fredi Paz. Desde entonces, ha ido sumando coreografías y premios.

En Madrid presentará ocho coreografías, ejecutada por distintos grupos de bailarines de distintas edades y cuyos estilos abarcan desde salsa a danza moderna. "El nivel del concurso es altísimo y se supera cada año se supera y la competencia es muy grande. Pero también hay mucho compañerismo entre todos y esto es tan importante como competir", afirma.

El grupo Lollypops, formado por niñas de 7 y 8 años bailará "Remember", una mezcla de temas de los noventa; Las niñas de entre 9 y 11 años de Diversity defenderán "Jardineras", una pieza de baile moderno; Liberty, formado por niñas y niños de entre 11 y 14 años, ejecutará "Swing Bar", otra pieza de baile moderno; Inquiet@s Junior, cuyos componentes tienen 14 y 15 años, pondrá en escena "Magic", una coreografía de baile moderno que incluye trucos de magia; Petit Revolution -niñas de 11 a 13 años-, bailará "Pequeñas exploradoras", una coreografía de arte moderno inspirada en la película "Up", y las chicas de 16 a 18 años de Diamonds escenificarán "Alerquines" y Sincronizada". Asimismo, los grupos Petit Revolutiom, Diversity y Liberty bailarán una coreografía, inspirada en "Coco", una fusión de salsa con baile moderno; y Inquit@s Junior y Lollypops, "Hush Huah", mezcla de baile moderno y hustle.

Por último, Leyenda, el grupo de mayores de 20 años, y que cuenta entre sus alumnas con profesoras de baile en otras academias, asociaciones, centros culturales y colegios, defenderá "Tears" y "Guaya", una coreografía que bailarán con palos de madera y abanicos de telas. Y todo esto, aderezado con un vestuario digno de Broadway porque la puesta en escena es también primordial para esta academia de baile.