Una masa de aire de Groenlandia traerá nieve a Galicia hasta el fin de semana

Una masa de aire procedente de Groenlandia es la culpable de que desde ayer se evidencie un descenso de la temperatura notable que está dejando heladas intensas para estas fechas, según explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que espera un tiempo invernal en pleno mes de abril, con temperaturas entre 5 y 10 grados más bajas de lo normal.

Las lluvias comenzarán en la Península Ibérica hoy por Galicia, sobre todo por A Coruña y Pontevedra, donde las precipitaciones serán persistentes a lo largo de esta jornada avanzando desde la costa al interior a medida que avancen las horas. Además, esa nubosidad y lluvias se irán extendiendo al cuadrante noroeste

Por su parte, Meteogalicia, en su pronóstico, señala que la cota de nieve se situará en los 1.000 y 1.300 metros en el este de la comunidad, las zonas montañosas más orientales de Lugo y Ourense.

Las lluvias más abundantes se esperan para la zona de la Costa da Morte de seis de la mañana a dos de la tarde, quedando libres de lluvia la práctica totalidad de Ourense y Lugo de mañana. Por la tarde, las precipitaciones más copiosas caerán en las Rías Baixas, mientras que el resto de la Comunidad tendrá chubascos que serán de nieve en la zona este de Ourense y Lugo. A la nieve se unen los vientos de componente oeste, moderados, con intensidad fuerte en el litoral y en las zonas altas.

Las temperaturas quedarán sin cambios significativos con la máxima en Ourense y Ferrol rondando los 14 grados; en Vigo y A Coruña, con 13; Pontevedra, con 12, y Santiago de Compostela con 11. Respecto a las mínimas, Ourense y Lugo verán bajar el termómetro hasta los 3º, mientras que Santiago se situará en 5º; Pontevedra en 6º y la ciudad olívica en 8º.

Para la jornada de mañana, viernes, la comunidad autónoma continuará bajo la influencia de las borrascas y con aire frío en las capas altas de la atmósfera lo que nos traerá una jornada de inestabilidad.

Con esta situación, se esperan chubascos más frecuentes en la mitad oeste, ocasionalmente acompañados de granizo. La cota de nieve prácticamente no se moverá al caer los copos entre los 1.000 y 1.200 metros en la zona más oriental de la comunidad gallega.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso de manera que los termómetros podrían marca en Vigo los 15º, al igual que en Ferrol. Uno más tendrán en Ourense (16) mientras que Pontevedra se quedará en los 14º. Por su parte, las mínimas quedarán de la siguiente manera: Vigo (8º), Pontevedra y Ferrol (6º), Santiago de Compostela (5º), Lugo (3º) y Ourense (4º).

Sábado inestable

De cara al fin de semana, no se espera mejoría porque continuará una pequeña borrasca sobre la región gallega. Como resultado, los cielos estarán parcialmente nublados con chubascos que comenzarán por el oeste extendiéndose al resto del territorio a lo largo del día, acompañados de granizo y aparato eléctrico.

El mejor pronóstico para el sábado se da para las provincias de Lugo y Ourense tanto de mañana (de 6.00 a 14.00 horas) como de noche (de 21.00 horas a seis de la mañana) intervalos de tiempo para los que no se esperan precipitaciones. No obstante, por la tarde las precipitaciones caerán por toda la geografía gallega.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán sin cambios significativos, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso.

En la web de Meteogalicia, de momento, no figura un pronóstico para el domingo para toda la comunidad. Sin embargo, desde AEMET creen que la situación de inestabilidad proseguirá en el cierre de la semana. No obstante, las lluvias no serán tan abundantes como los anteriores días.