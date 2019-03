A atleta galega Ana Peleteiro visitou onte o programa Land Rober da Televisión de Galicia tras facerse coa medalla de ouro en triple salto no Campionato de Europa celebrado en Glasgow a comezos do presente mes de marzo superando o récord de España por case 10 centímetros. Na súa entrevista con Roberto Vilar, a xoven deixou pampos a todos os espectadores cando se lle preguntou polo seu acento galego, un tema que xenerou moita polémica no seu paso por El hormiguero a semana pasada.



Peleteiro botou a vista atrás e lembrou cando chegou a Madrid e lle dixeron que era "negra, gallega y con acento": "Lo tienes todo", lle remarcaron. Entón foi cando a deportista entonou un discurso en defensa da nosa lingua que emocionou a máis dun: "Teño sorte poque na miña familia sempre se falou galego, non me educaron en falar 'castellanito' cos que teñen un nivel máis alto, eu poño o acento a propósito, vivín o complexo, pero unha vai madurando e se dá de conta de que ser galegos é bo".



A ribeirense, amais, insistiu en que un non se pode esconder: "Por que poñerche un complexo? Se teño o meu idioma, por que o vou cambiar? Galicia e o galego son as miñas raíces, por moito que viaxe polo mundo, non o vou cambiar".





Grazas .@apeleteirob Iso é autoestima! Por que imos mudar o sataque e a nosa lingua? — Alberte Branco (@bertitxi) 29 de marzo de 2019

Encántame o teu acento, rapariga! Espalla a túa mensaxe polo mundo! ???? — A Raíña das Luces ?? (@Mrs_Lagee) 29 de marzo de 2019

Para rematar o tema, a xoven sentenciou cunha frase detonante antes de fundir a súa man co presentador do Land Rober, quen lle admitiu que, á súa idade, a xente se ría por falar así:Tamén houbo tempo de abordar o tema dos incendios que estes días están a queimar os montes galegos. ", comentou en directo. Outro momento emotivo se viviu cando falou o seu pai, José Manuel, e a súa madriña, presentes ambos no plató:, xa se lle vían xeitos, contabamos con que sería boa, sen poñer moitos límites". No medio da conversación, meteuse a protagonista para facer rir a todo o público:cústache admitilo, pero sempre chupando roda", lle espetou ao seu pai entre sorrisos.