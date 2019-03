Mª Ángeles Martín: "La concienciación ambiental en España es muy baja"

"La sociedad del consumo y del espectáculo deja muchos desiertos alrededor". Así de rotunda se mostró ayer la invitada del Club FARO, la bióloga Mª Ángeles Martín Rodríguez-Ovelleiro, máster en Gestión Ambiental, al referirse al cambio climático, un fenómeno que está en marcha y contra el que no se está haciendo nada, advirtió la experta, autora de libros como "Gobernanza ambiental o el arte de resolver conflictos en la gestión del medio ambiente" (Ed. Multiprensa, 2018) y "Cuidar la tierra" (Planeta, 2015).

La ponente, que fue presentada por el biólogo Ángel Guerra, presidente de la Asociación Galega de Bioética, lamentó la inoperancia de los estados que ante las numerosas incidencias medioambientales que no paran de suceder en estos últimos cincuenta años y las advertencias de los ecologistas. "El problema ambiental es un problema moderno y nos pone en el espejo las cosas que hay que hacer. Antes, la gente vivía sencillamente, sin tantas cosas, y era más feliz y no había ningún problema. Y el movimiento ecologista, a diferencia de otros movimientos modernos, sabe cuál es el problema y hay una unidad cada vez mayor porque hay una alarma grande. No es que sea una moda, es que la amenaza es real. Las especies están desapareciendo y hay habitantes de islas que han visto desaparecer las casas de sus padres, ya no las de sus abuelos, bajo el agua", alertó en el turno de preguntas tras su conferencia, titulada "¿Por qué conservar la naturaleza?". Y ante estas evidencias, añadió: "Europa sigue mirándose el ombligo".

En este sentido, añadió que el mundo necesita despertar. "Cuidar de la naturaleza está en nuestra esencia, como cuidar de nuestros hijos. ¿Hay que preguntar por qué cuidar a nuestros hijos? Es absurdo. Pues con la naturaleza, igual. Es un problema cultural", aseguró Martín, quien añadió que aún falta sensibilidad medioambiental. "La concienciación ambiental en España es muy baja", opinó la bióloga, profesora de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Martín aseguró que no se trata de dar la espalda a las tecnologías y volver a la caverna, sino de si la gestión de los recursos es o no la adecuada a cada territorio. "Lo importante es ver la capacidad que tiene cada territorio para albergar una actividad y esto no es algo que lo diga yo no lo digo yo; esto es lo que enseño a mis alumnos de Ordenación del Territorio", aseguró. En este sentido, afirmó que si se gestionan bien los bosques, el papel que se necesita para editar un libro, por ejemplo, no tiene ningún impacto. "No se trata de no hacer, sino de hacerlo bien. No se trata de volver a la cueva, sino de saber hasta donde puede actuar cada uno y esto sabe tanto en el ámbito ecológico, económico y político porque las esferas, en la gestión ambiental, están entrecruzadas", añadió. En este sentido, explicó que la decisión de comprar unos zapatos pone en marcha la maquinaria económica, mientras que los residuos de esos zapatos activa la política, con la necesidad de tomar decisiones para gestionar esos deshechos, que son un problema ambiental. "En cómo hacerlo bien ya entraría la ética. O sea, cualquier decisión que nosotros tomemos es política en el sentido de que yo estoy consumiendo algo y estoy poniendo un valor para que se consuma. La ecología está dentro de nuestras decisiones. La naturaleza es parte de nuestras decisiones, no es un aledaño más , una moda de la que yo pueda prescindir; es que está dentro de cada decisión que yo tome", manifestó.

En su opinión, la postura ante el medio ambiente es una cuestión de actitud. "Nos quejamos mucho. Si en vez de quejarnos tantos, diéramos las gracias por el mar que tengo cerca, por estar en Europa, por lo que sea, veríamos la vida de otra manera y actuaríamos también de otra manera. Lo demás son imposiciones que creo que al final, no funcionan con nadie", explicó.

La conferenciante también lamentó el aislamiento cada vez mayor de la sociedad e invitó al público del Auditorio Municipal do Areal a cambiar las pantallas de los móviles por las ventanas. "La tecnología nos está llevando cada vez más a aislarnos y el hombre, como la naturaleza, es todo relación y dependencia. Sin embargo, estamos quitándonos toda la dependencia y autoaislándonos. Y también estamos perdiendo el sentido del arraigo", dijo. Otro sentido en peligro es el del asombro, con el que nacemos y gracias al cual aprendemos.