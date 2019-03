La reina del blues visita Vigo

Abandonó su Belgrado natal en 1998, justo antes del bombardeo de la OTAN, y la banda de rhythm and blues que había formado tuvo que disolverse. La vida de Ana Popovic no ha sido fácil, ni por la guerra en su país ni por el hecho de ser mujer en un mundo en el que las guitarristas femeninas son una exigua minoría. Esta serbia de 42 años rompió hace tiempo el techo de cristal con su Stratocaster y llega a Vigo como una de las grandes del blues.

"Una tremenda guitarrista" ( "one helluva a guitar-player"). Así la definió Bruce Springsteen, en un elogio que es un aval innecesario para los amantes del blues, ya que Ana Popovic es sobradamente conocida como una de las grandes del género. Ha tocado en otras ciudades de Galicia y el norte de Portugal en el pasado, pero este viernes 22 de marzo será la primera vez que actúe en Vigo. Lo hará en una sala de reducido tamaño, la Rouge de la calle Pontevedra. Los aficionados podrán verla muy de cerca gracias al esfuerzo de la Asociación Cultural River Bucks y su ciclo Máis Que Blues. Las entradas, a 25 euros en venta anticipada, pueden adquirirse en www.ataquilla.com y en tiendas Elepé y Honky Tonk Discos (Vigo).

Ana Popovic (Belgrado, Serbia, 1976) ha compartido escenario con algunos de los músicos de blues más destacados de todos los tiempos, como el ya fallecido BB King, Buddy Guy, Jeff Beck y Joe Bonamassa, entre muchos otros.

Llega a Vigo, donde ofrecerá su único concierto en Galicia, con el álbum titulado "Like it on top" ("Me gusta estar arriba"), un juego de palabras sobre el liderazgo de la mujer. El disco rinde homenaje a las mujeres que vencen obstáculos y rompen el techo de cristal, y también a los hombres que las apoyan para que den la mejor versión de sí mismas. "Espero que mi música inspire a otros a motivar a las mujeres a ser exitosas, enérgicas, empoderadas, y que motive a los hombres a darles esa oportunidad", dice Popovic. "La mayoría de las mujeres necesitan trabajar más que los hombres para demostrar su valía o deben hacer frente a un sentimiento de presión constante para no cometer nunca un error y ser perfectas", añade.

La guitarrista serbia, que estudió guitarra jazz en Ámsterdam y se mudó después a Memphis -ahora reside en Los Ángeles-, forma parte de un selecto grupo de blueswomen que también integran la veterana Bonnie Raitt y Susan Tedeschi, instaladas desde hace años en el olimpo del blues con total normalidad. Prueba de ello es que ha sido invitada a la gira Experience Hendrix en Estados Unidos, compartiendo cartel con monstruos como Joe Satriani, Eric Johnson y Dave Mustaine.

Ana Popovic, que ha sido portada de las más importantes revistas de guitarra y ha sido nominada en numerosas ocasiones a los Blues Music Awards, impresiona por su impecable presencia escénica -suele lucir minifalda y taconazo- y llega al alma por su arrolladora forma de tocar blues. Nunca la frase "vestida para matar" tuvo más sentido.