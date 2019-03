Así es la ganadora del 'casting' de 'La Voz' en Vigo

Alicia Otero ha sido la única persona seleccionada en el cásting de Vigo para acceder a las pruebas que se celebrarán en Madrid dentro de dos meses y de donde saldrán los cantantes que luego se verán por la televisión en las audiciones a ciegas del programa 'La Voz', en Antena 3.





Era la primera vez que esta joven ourensana se presentaba a un evento así, antes no podía al ser menor de edad, pero eso no le ha sido impedimento para"En la prueba inicial, que consistía en subir un vídeo en la plataforma 'online', canté 'Chandelier', de Sia, acompañándome del piano; en la siguiente fase, interpreté 'If ain't got you', de Alicia Keys; y, por último, los finalistas tuvimos que cantar la misma canción en la final", cuenta a FARO. Ten las demostraciones del pasado viernes y sábado en el centro comercial Gran Vía de Vigo.Alicia suele escuchar en su día a día, sin embargo, "a la hora de cantar y tocar", prefiere música en inglés: "El 'soul' es el estilo con en el que más cómoda me siento", admite. Sus mayores referentes son Amy Winehouse, Alicia Keys y Beyoncé.El talento de esta ourensana viene, prácticamente, de cuna:en una academia por iniciativa de mis padres, me gustó tanto que continué, y me matriculé años más tarde en el conservatorio, donde estudié piano y canto hasta tercero de profesional". Actualmente, compagina estas dos disciplinas con sus estudios de Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela.Cuenta ya con más de 1.700 seguidores en la red social Instagram ( @alicia_og ), donde publica 'covers' semanalmente: ", así intento que mi música pueda llegar a más personas", añade.En general, considera "queEn toda Galicia , este evento, 'Gana con tu Voz', se ha celebrado solamente en Vigo , pero en breves se abrirá el plazo de inscripción para el de Lugo.