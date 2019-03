La 'ciudad sin nombre' de Gago es Vigo

A menos de 200 metros del hogar en el que nació y creció el cineasta vigués Álvaro Gago -en el número 80 de la avenida de Castelao, toda una arteria de Coia- anoche se cumplía metódicamente la jornada de rodaje de su nuevo proyecto: el cortometraje "16 de decembro". La calle Tomás Paredes, primero, y la Simancas, que da acceso a Beiramar (ya de madrugada), fueron el escenario del recorrido en coche y moto de una historia que tiene como telón de fondo de la violencia de género. A finales de mayo se estrenará, previsiblemente en un festival a nivel estatal. Aunque de momento "silencio, se rueda".

"Sábado. Cae la noche. Lucía, veinticinco años, sale de entrenar a balonmano y va a buscar a su hermano en motocicleta bajo el frío de una ciudad sin nombre". Esa ciudad es Vigo, donde anoche se cristalizó la sinopsis de esa nueva aventura cinematográfica del reconocido director vigués Álvaro Gago, que se titula "16 de decembro".

"Tiene que ver con el estómago, con el instinto... con sentirse incómodo y navegar en un mar de dudas. Creo que en esa imperfección reside parte de lo que queremos captar, que es una ficción despojada de artificios", avanzaba a FARO el cineasta, emergiendo del interior de la "Pensión Manolo" -convertida en una especie de 'campamento base' tecnológica-, con un café en la mano. En diez minutos, comienza la acción. "Cada vez me siento menos 'cabeza de' y más creador que forma parte de un grupo", reconocía ante la actriz Cris Iglesias, abrigada hasta las orejas por exigencias del guión. "Me siento muy vivo en este rodaje. Tiene que ver con echar por tierra perfiles y estereotipos, ideas erróneas que solo nos llevan a encasillar lo que sucede", proseguía el joven de barba morena y tono enigmático.

Gago graba hasta el sábado en Vigo en localizaciones de Coia, Bouzas e Hispanidad. La productora ejecutiva mira al cielo y cruza los dedos. Es la primera vez que el cineasta nominado a los Premios Goya y galardonado con el gran premio del jurado del festival de Sundance por "Matria" rueda en su ciudad natal. Eso sí, ya en anteriores escenarios de sus películas -como "Curricán- eligió localizaciones gallegas.

La actriz Cris Iglesias ("Fariña", "Pazo de familia" y en la compañía teatral Chévere con "Eroski Paraíso") trabaja en "16 de decembro" en su primer papel protagonista, con una clara conexión con Gago. "Desde que nos encontramos, me interesó mucho su forma de contar historias, su lenguaje y códigos. "Matria me impresionó mucho. Álvaro pone el foco en historias de mujeres reales, con las que nos podemos sentir identificadas", indicó momentos antes del rodaje. Hubo minutos para la reflexión, y la revaloración del éxito. "Cada vez estoy más convencido de que el objetivo no es el resultado", proclamó Álvaro Gago con una mirada infinita. Solo quedaba un sorbo de café.

Al elenco, a este nuevo proyecto se suman los actores Javier Valcarce, Diego Abal, Ignacio Pérez, Ruth Boente, y Martín Duplá. El corto comenzará, previsiblemente, con una llamada en la que la madre de Lucía (Cris Iglesias) le pide que recoja a su hermano a la salida de una actividad.

El equipo técnico, compuesto por unas 20 personas, instaló su set de rodaje primero en el pabellón de Coia; ayer en la pensión de la calle Tomás Paredes, ante la simpatía y curiosidad de los vecinos. "¿Qué preparáis, una fiesta?", se interesaba una joven desde un balcón.

Las productoras Ringo Media y Sombriza Films han apoyado este cortometraje, que contó con microfinanciación de al menos 200 personas. Estas noches, la grabación obligó a cerrar Tomás Paredes, Hispanidad y Beiramar, lo que llamó aún más la atención de los vigueses sobre su trabajo. Mañana, el equipo de rodaje cambiará de zona. Su trabajo empezará mucho antes. A partir de las seis de la tarde, se rueda en Hispanidad.