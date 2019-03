Una nueva (y buena) vida perra

"Una de las mejores noticias que puede recibir la voluntaria de una protectora es la confirmación de una adopción. Esa simple palabralogra remover mil emociones en nuestro interior: felicidad, emoción, ilusión y al mismo tiempo, melancolía. Tristeza... porque ¡se nos va!, así como cierta preocupación", explica Elena Merelles, desde la Asociación "Rescue Galicia", una brigada de rescate y defensa animal situada en Pontevedra, pero que actúa en toda España.

Mañana, al menos cuatro canes adultos y un cachorro optarán a una 'segunda' vida perra, pero mejor, a través de la iniciativa Yes we can que se pone en marcha en Vigo 20.00 horas, en el café Tinta Negra, calle dos Irmandiños en Vigo y que promueven desde la citada asociación Rescue Galicia, con Eres Nuestra Ayuda y Coia's Can, además de la participación del local dog friendly Tinta Negra, que dirige Marya Lago.

Cuatro canes que han logrado sobrevivir al abandono, a un atropello o al maltrato buscan una segunda oportunidad, para la que las organizadoras harán una entrevista previa al adoptante. "El perro se va un tiempo de acogida, firmando un contrato en el que la persona se compromete a cuidarlo y mantener a la protectora informada. Si después de ese tiempo, vemos que la relación cuaja, se firma el contrato de adopción", explican. La donación dependerá del tipo de perro: solo en caso de tratarse de un perro o perra esterilizados será necesario afrontar una parte de esos gastos y, también, cuando sea preciso instalar un chip o cambiar el titular, el importe correrá a cargo del adoptante.

Pero no solo se trata de un evento para la adopción responsable. Con Yes we can pretenden realizar jornadas con un adiestrador canino o con expertos en perros potencialmente peligrosos, para aclarar falsos mitos. Y las razones de la iniciativa coinciden en gran medida con las de los colectivos. Es el caso de Coia's Can. "Somos un grupo de vecinos del barrio de Coia que hace unos cinco años nos conocimos sacando a nuestros perros por el parque de la Miñoca. Con el tiempo a Chus Santos, nuestra presidenta, se le ocurrió fundar esta asociación sin ánimo de lucro, basada en el respeto y cuidado hacia los perros, pretende fomentar la tenencia responsable", explica Eva Marull.

El coletivo trata de promover conductas sociales positivas que propicien "una respetuosa convivencia entre los propietarios de perros y el resto de ciudadanos". Poner el foco sobre el abandono de mascotas y traer a las ciudades este problema es otro de sus objetivos. We can.