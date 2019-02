Al rescate del "deportista" de sillón

Ninguna práctica deportiva está exenta de su cuota de lesiones, y eso sucede también en el mundo de los videojuegos. El apogeo de esta industria, que cuenta ya con torneos millonarios en todo el globo terrestre, ha dado lugar a una generación de gamers aficionados, pero también profesionales, en cuyos historiales médicos se cuelan ya dolencias como la tendinitis o la hidradenitis palmar. Conscientes de esta realidad, los fisioterapeutas gallegos salen al rescate de estos deportistas de sillón, lanzando una serie de recomendaciones para que puedan disfrutar de su afición cuidando, al mismo tiempo, de su salud.

Cambiar de postura con frecuencia y complementar el tiempo de juego con actividad física y otras alternativas de ocio son los mejores aliados para ser un buen gamer y evitar el sedentarismo, recuerda el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (Cofiga) en su primer videoconsejo del año, titulado 'Cómo ser un gamer y no morir en el intento'. Una pieza enmarcada en la campaña '12 meses, 12 consejos de salud', de ámbito nacional, y que puede ser consultada en la web www.cofiga.org y en las redes sociales de la institución colegial.

"Es importante no pasar muchas horas sentado frente a la pantalla y, en caso de que la partida se alargue más de la cuenta, además de cambiar de postura con frecuencia es conveniente utilizar la tecla de pause game cada hora y media y así cambiar de actividad por unos minutos y aprovechar para moverse", explica el secretario del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, Daniel Alvite, quien insiste en que los juegos de realidad virtual son cada vez más populares pero a veces, si no se tienen en cuenta algunos sencillos trucos, "pueden jugar malas pasadas". Por este motivo, incide, también, en la importancia de "revisar el entorno antes de ponerse las gafas" de realidad virtual, para "evitar que podamos chocar con objetos reales, golpearnos con ellos o caer".

Por lo que respecta a los juegos que simulan actividades deportivas, lo ideal "es evitar muchos movimientos bruscos, pues no debemos olvidar que estamos golpeando al aire y podemos acabar haciéndonos daño", indica. Además, para los juegos de búsqueda en el móvil y que implican movimiento en la calle, recomiendan "no perder de vista el entorno por el que se camina, para no tropezar con personas o cosas cuando solo se está pendiente de la pantalla".

"Aunque los juegos son una forma de ocio estupenda y divertida, la vida real está fuera del juego, por lo que hacer ejercicio, comer de forma saludable y acudir al fisioterapeuta para prevenir y tratar las posibles lesiones, son algunas de las claves para disfrutar de esta forma de ocio cuidando la salud", subraya Alvite, quien recuerda que, con su primer videoconsejo de 2019, los especialistas tratan de reivindicar que el fisioterapeuta "es el mejor influencer de todos los gamers".

En esta iniciativa también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. "El objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual", explica Alvite.

Con su adhesión a esta campaña, los fisioterapeutas gallegos tratan de incidir, también, en su "vocación de servicio público a la población", contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud. "Queremos resaltar que una de nuestras funciones fundamentales es la prevención, y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades", destaca el secretario del órgano colegial gallego.