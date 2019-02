lolita flores "Todas las mujeres deberían poder gritar su amor y su verdad"

Lolita Flores se mete en la piel de "Fedra", la protagonista de la gran tragedia de Eurípides, para escupir, desde las mismas entrañas, la verdad de una mujer devastada por el amor, y es que la esposa del rey Teseo se ha enamorado de su hijastro Hipólito hasta el punto de enfermar. La actriz regresa así, convertida en la reina de la Isla del Volcán, al Teatro Afundación de Vigo el próximo domingo día 10 (19.30 horas). Completan el cartel de esta adaptación de "Fedra" Paco Bezerra, aclamada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Críspulo Cabezas, Michel Tejerina y Tina Sáinz. En la dirección, Luis Luque.

- ¿Es esta Fedra de Paco Bezerra una Fedra empoderada?

-Es una Fedra muy libre, que grita su amor a los cuatro vientos, una mujer que, por la soledad y por las circunstancias que tiene, se pone el mundo por montera. Creo que todas las mujeres deberíamos poder expresar nuestros sentimientos y nuestra verdad aunque, desgraciadamente, esto no siempre es así. Pero tampoco estoy de acuerdo con todo lo que hace Fedra. Hay cosas que no se pueden decir.

- ¿El hombre es más libre que la mujer a la hora de expresar en voz alta lo que piensa?

-El hombre siempre ha podido hacer lo que ha querido, mientras que la mujer ha estado más relegada. Ahora ya, gracias a Dios, las cosas han cambiado.

- "Fedra" gira en torno al amor que siente la reina por su hijastro, un hombre mucho más joven que ella. ¿Sigue habiendo prejuicios sobre la relación de una mujer con un hombre joven?

-Creo que la mujer ahora es mucho más libre para enamorarse de un hombre más joven que ella y que ya no está tan mal visto. La gente ya no se pega codazos cuando eso sucede. Yo conozco a muchísimas mujeres que ha estado con hombres más jóvenes que ellas. Yo, de hecho. Mi ultimo marido tenía diez años menos que yo. Hoy no es una prohibición que una mujer se pueda enamorar de un chico más joven.

- ¿La maternidad acaba con la sensualidad?

-No lo creo. Yo he tenido dos hijos y sigo siendo igual de sensual o más si me apuras.

- En "Fedra" hace gala de todo su temperamento...

-No creas. Estoy bastante contenida. La obra está basada en la primera versión de "Fedra" de Eurípides, con un texto maravilloso de Bezerra, muy actual y muy poético, pero no se habla de dioses ni nada de eso. Es mucho más cotidiano, entre comillas, porque Paco escribe de una manera muy poética, pero muy directa, muy clara. No es un clásico al uso; es una obra actual que cuenta una situación que podría pasar hace 2.000 años u hoy. De hecho, ¿cuántas veces vemos en el telediario mujeres asesinadas? Seguimos teniendo tragedias griegas casi todos los días, desgraciadamente.

- ¿Lolita Flores cree en el amor eterno?

-No. Creo en el presente, en el hoy, y el futuro ya se verá. Nada es para siempre. No puede haber eterno cuando no vivimos eternamente.

- Fedra llega a decir que el amor es una trampa. ¿Usted también lo cree?

-En esto sí tengo que darle la razón. Puede ser una trampa pero que eterna, como los males. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

- Lo que es indudable es que ahora su amor es el teatro.

-Sí. Realmente el destino me lo ha puesto así. La música la tengo apartada, pero no abandonada. El teatro me va bien, estamos llenando, la gira de "Fedra" es un éxito, la anterior también lo fue... y gracias a Dios no me puedo quejar

-Debe ser emocionante llenar los teatros y más en estos tiempos.

-Pues sí, la verdad, es emocionante. Yo creo que el teatro siempre ha tenido vigencia, lo que pasa es que hay obras que te llaman más la atención, actores que te apetece más ver que otros y ya está. Pero la gente al teatro va.

- Es el eterno superviviente el teatro.

-Yo creo que sí. El teatro es lo más puro que hay porque aunque la obra sea la misma es algo que es en directo y siempre no estás igual. Hay días en los que estás mejor, en otros peor, días en que estás más cansada, más eufórica, más triste, es decir, que tú puedes ver una obra todos los días y verla diferente, aunque sea el mismo texto y los mismos actores.

- También la hemos visto en televisión, en "Tu cara me suena", de la que se despidió hace unos días. Aquí se lo pasan genial, se nota.

-Llevo cuatro años ya en "Tu cara me suena" y es algo que me gusta. No tengo guion y soy más yo que en ningún sitio. También acabo de terminar de grabar "La voz", en la que soy asesora de mi hermana Rosario, y la verdad es que también ha estado muy bien.

- ¿Qué opina de las voces que han acusado a Rosalía de "desgitanizar" el tema "Me quedo contigo" de Los Chunguitos?

-Yo soy una gran admiradora del Jero, el autor de la canción. El Jero tiene canciones maravillosa y cada uno que haga lo que quiera. Yo no me voy a meter a criticar ni a opinar de algo que no he hecho yo.