Las exportaciones crecen un 60% en valor durante la última década

Si en 2007 el vitivinícola de la comunidad exportaba por valor de unos 31 millones de euros, al cierre de 2017, superó los 50 millones. El sector gallego ha incrementado el valor total de sus ventas internacionales en un 62% durante la última década. Así puede apreciarse en el nuevo informe del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), con el que la entidad ha querido celebrar su décimo aniversario y que recoge la evolución de las principales estadísticas a lo largo de los últimos años.

Un documento en el que el OeMV destaca el aumento del comercio mundial de la mano de la globalización y en el que sitúa a España como el mayor exportador mundial de vino en volumen, el tercero si se presta atención al valor total. "La alta producción y el relativamente bajo consumo nacional abocan al vino español hacia la exportación, donde lideramos el mercado mundial en volumen aunque, con cerca de 3.200 millones de euros, nos clasificamos terceros, por detrás de franceses e italianos", concreta el informe.

En este contexto, los vinos gallegos aumentan su facturación en el extranjero y lo hacen, además, a un ritmo mayor que la media del país, con un 62% de variación entre 2007 y 2017 frente al 58% del total nacional. La diferencia aumenta si se atiende al indicador de precios medios (euros/litro) en el que el conjunto de España crece un 15%, pasando de los 0,97 a los 1,12 euros/litro, mientras que la comunidad lo hace en un 157%: en 2007, el vino gallego se vendía en el exterior a una media de 0,68 euros por litro; en 2017: a 1,74 euros.

Por otra parte, el volumen de ventas internacionales del vitivinícola gallego cayó en 2017 en casi un 37% con respecto a 2007, señala el Observatorio, que apunta al descenso de los graneles como una de las causas que podrían explicar estas cifras: "Galicia, con fuerte subida en sus precios medios, es la única Comunidad vitivinícola importante que pierde volumen de exportación aunque gana en facturación por menor venta de vinos a granel en estos años".

Ourense exporta menos que hace diez años pero ingresa más por sus ventas

Por provincias, Pontevedra destaca con datos positivos en ambos ratios: entre 2007 y 2017 ha aumentado sus exportaciones en más de 15 millones de euros y 4 millones de litros por lo que es en Ourense donde parece concentrarse el origen de este descenso cuantitativo. En este período, la provincia dejó de vender 24 millones de litros de vino en el mercado internacional, si bien aumentó sus precios medios en hasta un 148% por lo que, con todo, en 2017 ingresó un 3,6% más por sus exportaciones que en 2007.

El estudio de la OeMv no desglosa la evolución de los datos por Denominaciones de Origen pero estas cifras sí se encuentran en el informe que cada año publica el Ministerio de Agricultura sobre la comercialización de estos sellos de calidad protegidos. Una comparativa entre ambos documentos muestra que si bien es cierto que la provincia ha disminuido el volumen de sus exportaciones en un 58% a lo largo de los últimos diez años, no lo han hecho así sus D.O.. Más al contrario, todas mejoran sus cifras: Ribeira Sacra ha pasado de los 130 hectolitros comercializados en el exterior en la campaña 2006-2007 a los 1.500 en la correspondiente a 2016-2017; Monterrei, de los 600 a los 3.500; Valdeorras, de los 1.200 a los 3.000, y O Ribeiro, de los 1.600 a los 8.100.

Las D.O. siguen así una línea ascendente, con un papel destacable en el que es el sector más internacionalizado del agro gallego. También en Pontevedra, provincia que ha incrementado el valor de sus exportaciones en un 149% con respecto a 2007; un 176% en volumen. En precios medios, eso sí, registra un ligero descenso del 9%, pasando de los 4, 29 euros/litro de 2007 a los 3,87 de 2017.

Todavía, en cualquier caso, muy por encima de la media nacional, en los 1,12 euros/ litro actualmente.