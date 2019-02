Carlos zanón "Escribir a Carvalho me parecía meterme en un jardín complicado"

Carlos Zanón (Barcelona, 1966) acaba de publicar "Problemas de identidad" (Planeta), una novela que resucita al legendario detective Pepe Carvalho, 16 años después de la muerte de su creador, el escritor Manuel Vázquez Montalbán.

- ¿Da vértigo escribir a Carvalho?

-Al principio dije que no a la propuesta porque me pilló por sorpresa. Nunca lo había pensado y me parecía meterme en un jardín complicado. Luego me pudo el entusiasmo, me pareció divertido trabajar con un detective icónico de la literatura. Así que pensé en hacer una novela como las que escribo yo con un personaje como Carvalho. Nunca pensé en hacer un libro como lo hubiera escrito Vázquez Montalbán.

- Han pasado 16 años, ¿cómo ha envejecido el personaje?

-Lo que hice fue jugar con un artificio de Vázquez Montalbán que creó la ficción de que alquilaba un despacho en las Ramblas, y que en el piso de arriba su vecino era un detective llamado Pepe Carvalho. Juntos hablaban de temas de actualidad y así le hacía el juego de la columna que escribía en "Interviu". Yo cogí eso, el artificio de que Carvalho existió, de que existe. Tiene cincuenta y tantos y está enfermo y tan escéptico y cínico como siempre y ha perdido los papeles a nivel emocional.

- ¿Qué tal han sido las críticas?

-Muy bien, incluso las de personas que han hecho tesis sobre Montalbán. Creo que la propuesta ha funcionado porque lo esencial está ahí. Es una relectura del personaje y no un clon ni un ejercicio nostálgico, que era algo que yo no quería hacer. Hemos salido vivos.

- En su novela también se analiza la actualidad, ¿la realidad siempre supera a la ficción?

-La cuestión es que los seres humanos tratamos de reducir la realidad a un relato que tenga causas, efectos, finales comprensibles... incluso en nuestra vida privada intentamos que todo tenga un cierto sentido, que sea verosímil. Pero la vida no es verosímil. Si hace unos años hablásemos de un mundo con Trump, Salvini o Bolsonaro pensaríamos que era imposible. Siempre estamos mucho más cerca de la barbarie y el desastre de lo que creemos. En el fondo es divertido.

- Comenzó usted escribiendo versos y ahora novela negra, ¿cómo ha sido esa progresión?

-En la novela negra acabé por casualidad, probablemente porque me interesa la novela psicológica y la de barrio. También saber por qué la gente hace determinadas cosas, cómo es que a veces la violencia es el único lenguaje posible... Es un género muy mestizo y sobre todo la novela negra es el territorio que intenta explicar el mal, con lo cual es muy amplio.