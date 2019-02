Danny Boy-Rivera: "La gente va a ver humor para reírse de lo que en su entorno no le permiten"

Danny Boy-Rivera abre hoy (22.00 horas) el ciclo "Los jueves del humor" en Progreso 41 Urban Market, que organiza Mahou durante el mes de febrero. El cómico y guionista gallego, presentador habitual del canal Paramount Comedy, estudió Biología, pero las corrientes marinas le desplazaron pronto hacia el humor, donde se mueve como pez en el agua.

-¿Sobre qué va el monólogo de esta noche?

-De muchísimas cosas. No será un monólogo monotemático, sino un puzzle. Hay cosas de historia, de pareja, de política, de acción, de drogas, de todo.

-¿Siempre hace un puzzle?

-Sí, porque a veces yo puedo estar muy entusiasmado con un tema, pero el público no. Si toco todos los palos, malo será que no acierte de vez en cuando.

-¿Cómo prepara los monólogos?

-Tengo la rutina de escribir porque soy guionista y a veces estoy escribiendo y veo que no me vale para el programa, pero sí para mi personaje de teatro. Antes de tener la rutina de guionista sí que me pone días a ello, sobre todo cuando me ponían fecha de estreno.

-¿Cómo es su personaje?

-Seguro que soy el peor para describirlo porque soy yo porque en realidad es como una exageración de mí mismo, un personaje que ha pasado la barrera del pesimismo a reírse un poco de todo. Pero supongo que esto es válido para cualquier cómico.

-¿Se puede hacer humor de cualquier cosa?

-Sí, pero para que sea humor la gente tiene que reírse. Hay quien se cree que vale soltar cualquier idea y que con ponerle luego la etiqueta de humor ya está salvado. Es cierto que si la gente se ríe, estás salvado porque no hay mayor beneplácito que ver que la sociedad se identifica con eso, aunque esto no quiere decir que la gracia sea buena.

-Pero parece que últimamente hay gente a la que todo le ofende. Mire la que se lió con el chiste de la bandera...

-Sí. Y hay cómicos que han cogido miedo a meterse en temas viendo lo que pasa y también hay público que ahora está demandando a cómicos que sí se atreven a tocar ciertos temas porque, al final, el humor te relaja respecto a algo. Cuando un tema es un tabú, cuando no se puede hablar de algo, es cuando el humor funciona. Y sí, parece que se están creando más tabúes y que vamos para atrás en derechos como la libertad de expresión, aunque esto al cómico le va bien porque la gente a lo que va es a reírse de lo que en su entorno común no le permiten.

- ¿Por qué se da este retroceso?

- Supongo que es por la crispación social que hay, pero esto nos viene bien porque nosotros tenemos la medicina. La gente debería pedirla. Los filósofos siempre se adelantan y Zizek ya dijo que la corrección política nos iba a tocar también a los ciudadanos. Y es horrible, porque nos hemos forzado a vivir en un mundo donde todo es correcto, pero a la vez no.