La "resurrección" de la fotografía viguesa

Pensaron hacer un velatorio, pero prefirieron celebrar un aniversario. El Centro de Estudos Fotográficos finalizó en 2016 su andadura editorial, y ahora, tres años después del deceso, se recuerda con orgullo la vida del finado. Esta es la idea detrás de "Cabodano do traballo editorial no Centro de Estudos Fotográficos", muestra que abre hoy en la Sala de Exposiciones del Teatro Afundación de Vigo.

"Cabodano do traballo editorial no Centro de Estudos Fotográficos", que abre hoy sus puertas en la Sala de Exposiciones del Teatro Afundación de Vigo, no es una exposición al uso, sino un proyecto realizado por Ana Soler, Fran Herbello y Joan Fontcuberta, tres prestigiosos fotógrafos que han creado obras específicamente para este homenaje.

"Comezamos en 1986, e ata decembro de 2015 publicamos 44 libros como editora independente", recuerda Manuel Sendón, cofundador del Centro de Estudos Fotográficos (CEF) y comisario de esta exposición junto a e Xosé Luís Suárez Canal. "As novas circunstancias, os recortes, a crise e as novas tecnoloxías fixeron que o CEF non fora viable". Comenta Sendón que entonces pensaron en un "velatorio" de la actividad editorial realizada durante 30 años, pero que no salió la exposición. "Agora a dor transfórmase en memoria", explica Sendón, que dirige el Grupo de Investigacións Fotográficas de la Universidad de Vigo.

La andadura editorial del CEF se inició en 1986 con la publicación de "Emigración", de M. Ferrol. Posteriormente, el centro realizó monografías de fotógrafos históricos gallegos como Pacheco, Ksado, Suárez, Raniero Fernández y Virxilio Vieitez.

También prestaron atención a la fotografía contemporánea, publicando los primeros libros de Vari Caramés, Fran Herbello y Victoria Diehl, entre otros. También fueron pioneros en editar en España los trabajos de fotógrafos relevantes en el panorama internacional como Karen Knorr, D'Agata, Aziz+Cucher, González Palma y Joachim Schmid. E impulsaron durante 15 años el proyecto Vigo Visións, que "puxo a cidade no mapa", según destaca Manuel Sendón.

"En lugar da tradicional exposición conmemorativa con paneis, que son intrascendentes e aburridos, tivemos tres fotógrafos traballando ao redor dos libros publicados", comenta Sendón. Estos tres fotógrafos son Ana Soler, Fran Herbello y el catalán Joan Fontcuberta. "Para min é o fotógrafo máis importante do Estado", subraya Sendón.

Esta tarde a las 19 horas se realizará una visita guiada por la exposición con Soler, Herbello y los comisarios Sendón y Suárez Canal. La muestra estará abierta hasta el 6 de abril de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas.