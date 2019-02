Criado: "Las embajadas tampoco escapamos de esa locura de los seguidores en Twitter"

"Puedes llegar a tener la sensación de que entiendes lo que te dice un búlgaro o que te has hecho entender, pero en realidad no es así. Es él el que ha decidido entenderte a ti", afirmó ayer el diplomático español Enrique Criado en relación no solo a la dificultad del búlgaro, sino también al lenguaje corporal, ya que incluso la gesticulación para decir "sí" o "no" es la contraria: para afirmar mueven la cabeza de un lado a otro y para negar, de arriba a abajo. "Incluso se santiguan al revés", añadió.

Su experiencia en Sofía, la capital búlgara, donde residió durante tres años como diplomático desde 2015, la condensa ahora en "El paraguas balcánico. Un paseo sin protocolos" (Aguilar), un libro que presentó en el Club FARO y en el que mezcla datos históricos, políticos, culturales y económicos de un país que es un cruce da caminos, con sus vivencias personales y que está salpicado de anécdotas, como cuando conoció a Antonio Banderas al poco tiempo de llegar a Sofía, procedente de Australia, donde estuvo destinado antes. Criado aprovechó que el actor malagueño estaba rodando en Sofía una película para visitarlo en el estudio de grabación e invitarlo a la exposición sobre Picasso que organizaba la Embajada de España en la Galería Nacional de Bulgaria.

"Las embajadas también hemos caído en la locura esa de conseguir seguidores en Twitter al precio que sea, y vimos que sería una buena ocasión para ir al estudio, regalarle el catálogo de la exposición, hacernos una foto con él y que lo pusiera en su Twitter", explicó el diplomático. Y así fue, se hicieron la foto para la red social. Lo que no esperaba, confiesa, es que Banderas se mostrase tan cercano. "Es un tipo amabilísimo. En el minuto uno ya me contó detalles de su vida personal. Me dijo que le encantaba Picasso y que tenía dos. Bueno, uno porque Melanie y él se los repartieron tras el divorcio", recordó.

El rodaje de Banderas no fue el único que tuvo oportunidad de ver Criado durante su estancia en Sofía. El conferenciante reconoció que la primera vez que se topó con uno, una secuencia en la que un vehículo había caído al canal, pensó que se trataba de un accidente y se preguntaba, extrañado, cómo podía ser que nadie llorara ni llamase a la policía. Hasta que descubrió su error. "Poco después de mudarme, ya me había acostumbrado a escuchar tiros frente al Parlamento y explosiones delante de la catedral casi todos los días cuando iba o volvía a casa", explicó. Y es que en Bulgaria han rodado, entre otros, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Bruce Willis y Dolph Lundgren. "Me sorprendió porque es el país más pobre de la Unión Europea, pero se ruedan decenas de películas", añadió.

Criado también habló de la herencia comunista en Bulgaria, de la que queda mucho, reconoció. "Tenemos que ser inteligentes en no pretender que sienta animadversión hacia los rusos porque tienen muchas en común, entre ellas el mismo alfabeto cirílico, la religión, y porque Bulgaria se liberó del imperio otomano gracias a Rusia. Bulgaria no mira a Rusia como modelo de estabilidad ni económico, mira a Bruselas, pero no quiere decir que odie a Rusia", explicó el conferenciante, para quien Bulgaria fue "el satélite más fiel" de la antigua URSS sin formar parte de la misma.

También mantiene muchos rasgos comunes a Turquía, como la gastronomía. "Para ser político en Bulgaria hay que tener mucho cuidado de no traspasar algunas líneas rojas, aunque seas de un partido prorruso o de uno proturco", dijo.

Criado aseguró que no se puede tachar de xenófoba a Bulgaria por la forma en que ha gestionado la crisis de los refugiados sirios que tenían que atravesar el país en su huida. "Yo no diría que los búlgaros son xenófobos. Creo que todos los países tenemos que reflexionar sobre cómo se gestionó la tremenda crisis de refugiados de la guerra de Siria. No hay ni un solo país que pueda sacar pecho de cómo se gestionó. Hay muchas lecciones que aprender", afirmó.

Tampoco por las opiniones "antitodo" de la coalición ultraortodoxa. "Creo que vio en el tránsito de refugiados una manera de exacerbar ese nacionalismo. Quiero pensar que no es un reflejo de la sociedad búlgara, pero sí es cierto que hay un fenómeno global de aprovechar las debilidades de nuestro sistema e intentar enfrentar a los unos con los otros", afirmó el diplomático durante su intervención en el Auditorio Municipal do Arenal, donde justo hace tres años presentó su anterior libro.