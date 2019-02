"No escribimos de Blas de Lezo porque no nos da la puta gana"

El guionista Borja Cobeaga respondió a la sugerencia de Vox, que recomendó a la Academia de Cine que se hiciera una película sobre el militar español Blas de Lezo, que no escribe un guión sobre el tema porque no les da "la puta gana". "Si Vox quiere que hagamos una historia sobre un conquistador demediado, que la hagan ellos", añadió. También los directores Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar se opinaron sobre el tema. "No creo que tengan interés en venir", dijo el primero. "Le niego la existencia", espetó el manchego.