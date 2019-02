"Ponte... nas ondas!" reivindica a Xesús R. Jares no Día da Radio

Coincidindo co décimo aniversario do pasamento de Xesús R. Jares, "Ponte... nas ondas!" reivindicará o vindeiro 13 de febreiro a súa figura. Nesa data, emitirase o acto de entrega da II edición do premio "Recoñecemento Suso Jares" que Foanpas de Vigo e o grupo de traballo Educadoras/es pola paz (Agappaz) de Nova Escola Galega (NEG) concedeu á escola infantil Santa Cristina de Lavadores. Este premio pon en valor iniciativas educativas da zona de Vigo que obran en prol da convivencia escolar e da cultura da paz. Contará coa presencia de Raquel García Noche, Manuel Bragado, Antonio G. Teijeiro, representantes de Agappaz e outras persoas destacadas da cultura galega.

Ademais, emitirase un documental con testemuñas do labor de Xesús R. Jares xunto con imaxes inéditas do seu trabajo en diferentes ámbitos. Xesús R. Jares foi profesor da Universidade da Coruña, formador de formadores, creador e coordinador de programas de convivencia, investigador, mediador e pai. Autor de libros como "Técnicas e xogos cooperativos".

As emisións en directo a través do portal Escolas nas ondas (www.escolasnasondas.com) van desenvolverse desde o colexio Jorge Juan Xuvia de Narón e o IES Pedras Rubias de Salceda de Caselas. Durante cinco horas alternaranse os programas en directo desde ambos centros e outros realizarán programas en directo. Neste sentido, "Ponte... nas ondas!" fixo un chamamento aos centros educativos para que realicen programas de radio e vídeo sobre a paz pola conmemoración, o pasado 30 de xaneiro, do Día Escolar da non violencia e a paz xa que de feito a Unesco dedica o Día Mundial da Radio do día 13 ao "Diálogo, a tolerancia e a paz".