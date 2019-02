Mateo admite que las audiencias "son flojas", pero que TVE "es mucho más libre"

La administradora única provisional de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, admitió ayer que las audiencias de TVE son "flojas", si bien defendió que ahora es una televisión "mucho más libre" que ofrece información política "absolutamente aséptica". Así lo manifestó durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en la que detalló las cuentas de la corporación pública para este año.

"Las audiencias usted dice que son flojas. Pues es verdad, no tenemos unas audiencias muy grandes, pero lo que me llega a mí de la gente de la calle es que cómo gustan ahora los telediarios. No es un baremo fiable, pero es lo que dice la gente de la calle", respondió a las críticas de PP y Cs por la caída de la audiencia.

Antes de desgranar las cuentas previstas para este año, Mateo señaló que a cierre de 2018 RTVE alcanzará superávit por tercer año consecutivo con 3,58 millones de euros de beneficios: "Se confirma el mantenimiento de una situación patrimonial saneada", subrayó la administradora única de RTVE.

Mateo explicó que los presupuestos del Gobierno para 2019 prevén 375,6 millones de euros para RTVE en compensación por servicio público, un 9,5 % más que el ejercicio anterior: 364,3 millones para la radiodifusión y 11,3 millones para la Orquesta y Coro.

En total, RTVE recibirá por subvenciones de explotación 1.003 millones, que además de la compensación por servicio público, incluyen la tasa de dominio (unos 380 millones) y las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y televisión (212,2 millones).

Por su parte, los ingresos comerciales (patrocinios culturales y deportivos, satélite y otros ingresos de gestión) se estiman en 61,1 millones de euros.

En relación a los gastos previstos, Rosa María Mateo indicó que se destinarán cerca de 340,7 millones de euros a programas de televisión, 5,5 millones a programas de radio y 177 millones a costes indirectos (suministros, mantenimiento, etc.).