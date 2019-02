La nieve, un fuerte temporal marítimo, tormentas eléctricas y granizo llegan a una Galicia inmersa en una sucesión de borrascas desde el pasado martes. Ante la llegada de Helena , que irrumpió esta madrugada, se ha decretado alerta roja en el mar por olas de más de 8 metros, se esperan ráfagas superiores a los 100 km/h y nevadas que caerán incluso en cotas de 600 metros del interior de Pontevedra. Aunque el temporal será especialmente duro con Galicia, habrá una situación meteorológica adversa en la 44 provincias (todas excepto Canarias, Cataluña, Zaragoza y Teruel).



Galicia ha alcanzado esta madrugada los vientos más intensos de España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indican que en la estación de Fisterra se han registrado rachas huracanadas de 136 kilómetros por hora. En el resto de Galicia y en toda España, el viento ha soplado también con fuerza aunque no ha superado los 120 kilómetros por hora, la velocidad a partir de la cual se considera huracanado.



En la estación meteorológica de Estaca de Bares (A Coruña) se han medido rachas de 117 kilómetros por hora; en Cabo Vilán (A Coruña) se ha llegado hasta los 113 kilómetros por hora, mientras que en el municipio de Olvera (Cádiz) la máxima ha sido de 106 kilómetros por hora.





Procedente de Groenlandia y tras pasar por el suroeste de Irlanda, Helena se acerca inusualmente a Galicia favorecida por la situación más al sur de lo habitual del anticiclón de Azores. "Es una situación meteorológica adversa habitual del invierno pero no es tan común que una borrasca se acerque tanto", explicó Ana Lage, de Meteogalicia Helena llega después de que el martes la comunidad se viese afectada por los coletazos de la ciclogénesis explosiva Gabriel desde el Golfo de Vizcaya y de que el miércoles pasase una borrasca activa que llevaba asociado un río atmosférico que dejó precipitaciones intensas de agua que se había evaporado días antes en el Caribe Ayer ya llegaron los primeros avisos de una Helena todavía lejana, con lluvias intensas que dejaron hasta 94,3 litros por metro cuadrado en Fornelos de Montes, 87,1 en Cotobade y 85,1 l/m2 en el campus de Vigo. El agua y el viento provocaron cerca de un centenar de incidentes en las carreteras gallegas como el desprendimiento de piedras y tierra en la madrugada de ayer en la salida de Cangas del corredor de O Morrazo , que provocó un accidente sin heridos y obligó a cortar la circulación.y, por provincias, Pontevedra fue la más afectada con 56 incidencias, seguida por A Coruña (23), Lugo (20) y Ourense (9). La mayoría estuvieron relacionadas con la caída de árboles y ramas en las vías, así como por la aparición de bolsas de agua. El 112 también atendió 22 avisos de conductores que alertaban de la presencia de piedras. En Narón, el desbordamiento del río Xubia provocó el corte de la circulación y un episodio similar se vivió en Ponteareas con una inundación en la vía que va de Guráns a Salceda. En Lugo se desbordaron los ríos Sil, Miño y Begonte.Tras aproximarse la borrasca a nuestras latitudes, hoy las precipitaciones serán en ocasiones fuertes y vendrán acompañadas de aparato eléctrico y granizo . "Será un tiempo muy desapacible", advirtió Lage, que recordó que la comunidad gallega está en una zona donde la circulación predominante es del oeste y es común recibir en esta época frentes asociados a borrascas, aunque no lo es tanto que sean estas últimas las que nos rocen.-de 12 a 18 horas- en toda la costa por olas que podrían superar los ocho metros. Por ello, se recomienda el cese de toda actividad pesquera y marisquera, pesca deportiva y actividades en el mar. También se aconseja revisar los amarres de las embarcaciones.Puertos del Estado, además, advirtió quesi bien no cree que se supere el récord histórico registrado en este punto, de 12,1 metros, en enero de 2014. Ayer, la boya de Punta Langosteira registró una altura máxima de 6,6 metros Se espera viento del oeste de fuerza ocho -hay alerta naranja- y también soplará con intensidad en tierra, donde se ha establecido aviso amarillo por ráfagas máximas de 70/80 km/h. En el norte se eleva a naranja y podría superar los 100 km/h, como ya ocurrió ayer, donde se registraron intensidades de hasta 108,9 km/h en Penedo do Galo (Viveiro) a las 6.30 horas y, doce horas después, de 108,3 km/h en Cedeira. En Oia alcanzó una velocidad máxima de 89,5 km/h., en alerta amarilla por este fenómeno mientras que en la montaña de Lugo y Ourense es naranja por espesores que podrían superar los 20 centímetros.Helena se irá rápido por el sur de Francia por lo que el temporal remitirá mañana, sábado. Se esperan precipitaciones más débiles e incluso apertura de claros a lo largo de la jornada si bien continuará la alerta amarilla por nieve y en lo que respecta al mar pasará de roja a naranja.El domingo se prevé una cierta tregua por la mañana ymientras que a principios de semana las temperaturas se recuperarán y la probabilidad de lluvias bajará.