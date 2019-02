Galicia presume en Enofusión 2019

Las presentaciones y degustaciones de vinos se han sucedido esta semana en el Palacio de Congresos de Madrid con motivo del IX Congreso Internacional del Vino Enofusión. Celebrado en en el marco de la XVII cumbre gastronómica Madrid Fusión y dirigido principalmente a público especializado, el evento vitivinícola busca cada año "situar al sector en el lugar que merece dentro del ámbito gastronómico". Allí y una vez más, no han faltado los representantes de distintas Denominaciones de Origen y bodegas gallegas. Destaca en este sentido el protagonismo de Valdeorras y Ribeira Sacra en la sala de catas de la cita, con una degustación comentada cada una. También el de Martín Códax, cuyo director general, Juan Vázquez Gancedo, ha recogido el 'Premio Don Luis Hidalgo a la Trayectoria y la Innovación', que concede la organización del evento.

Enofusión se inauguró el lunes y ya ese mismo día, por la tarde, el director técnico de Valdeorras, Jorge Mazairas, presentaba a los 'tintos alternativos' del sello ourensano a través de ocho referencias y ante 40 prescriptores entre los que se encontraban sumilleres, restauradores, distribuidores, etc. Mazairas habló del suelo, el clima y, por supuesto, las variedades autóctonas de la zona, con especial hincapié en minoritarias como la merenzao, la brancellao, la sousón? "Hay que poner en valor nuestro patrimonio, llamaron mucho la atención", comenta el técnico, que no duda en calificar a Enofusión como "un gran escaparate para continuar dando a conocer a la D.O., mostrar nuevas tipologías de vinos o seguir trabajando en la construcción de una imagen de marca fuerte".

El martes, por su parte, le tocó el turno a Rías Baixas, con Martín Códax y su director Juan V. Gancedo como embajadores. Gancedo es, junto a la reconocida enóloga Isabel Mijares, una de las dos "figuras destacadas del mundo del vino" cuya "labor y esfuerzo para mejorar el sector del vino" ha sido reconocida por parte de la organización de la cita en su novena edición. En concreto, el director general de Martín Códax recogió el 'Premio Don Luis Hidalgo a la Trayectoria y la Innovación' por "llevar a la cooperativa gallega a los más altos estándares de calidad, así como por su continua labor en I+D+I y su constante apoyo a proyectos de ámbito cultural". Un acto de entrega presidido por el profesor de Viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid, José Ramón Lissarrague, y en el que Gancedo presumió de materias primas, además de destacar "la fortuna de haberse encontrado con un ecosistema de ensueño: tierra, mar, cultura y agricultura en los que nacen unos vinos únicos y un equipo humano inmejorable".

El miércoles, último día del evento, Ribeira Sacra despidió la presencia gallega en Enofusión de la mano de 'El sabor de un paisaje', una cata comentada en la que participaron José Manuel Rodríguez González y Ruth Fernández Vidal, presidente y técnica del Consejo de la D.O. Heroica, y dirigida por la propia Mijares, toda una enamorada de la zona, según explica José Manuel Rodríguez, y quien, por tercer año consecutivo, se encargó de conducir a sumilleres, periodistas y demás gentes del mundo del vino por la historia de la D.O. y algunos de sus vinos más representativos. "El balance es siempre positivo", ha valorado Rodríguez en este sentido.