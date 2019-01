Las Towanda Rebels visitan Vigo

Se han convertido en un fenómeno en redes sociales, con sus vídeos feministas para concienciar a la sociedad de la necesidad de mirar el mundo desde esta óptica para conseguir la igualdad real. Las Towanda Rebels, con más de 17.000 seguidores en Twitter, describen la valentía de las mujeres a lo largo de la historia, cuentan que existen distintos modelos de feminidad, hablan de los mensajes que escuchaban desde pequeñas y que condicionaron su forma de ser del tipo: "no hagas eso, las niñas no dicen esas cosas, has de estar guapa...". Por todo ello defienden la libertad de las personas para ser como quieran ser, sin condicionantes, sin prejuicios... Estas dos influencers, que acaban de publicar un libro ('Hola, guerrera"-Aguilar), visitarán mañana Vigo para charlar con el alumnado del IES Politécnico. Invitadas por el Equipo de Igualdad del centro, Teresa Lozano y Zua Méndez impartirán un taller afectivo-sexual a estudiantes de 2º y 3º de ESO.