"O feminismo sempre foi pacifista e global"

"O feminismo que xa ten séculos, sempre foi pacifista e universal; global. Por iso, estaremos máis fortes, porque en todo o mundo se da a mesma situación", valorou a escritora María Xosé Queizán.

O ano 2018 supuxo un fito histórico do feminismo. A manifestación do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, encheu as rúas de Vigo e de todo o mundo. Avoas, nais e mozas levantaron as súas voces pola igualdade, polos mesmos dereitos, e denunciar a violencia sexual e o feminicidio. "Esa nova onda de feminismo, que sexa benvida", alegaron as ponentes. Aínda así, recomendaron reler as clásicas autoras de cabeceira para formar opinión entre as adolescentes, por exemplo. "É necesario volver a explicar o feminismo", coincidiron. Ao mesmo tempo rexeitaron as cargas e sobreexplotación da "superwoman" que traballa dentro e fóra da casa ou, o que é o mesmo, na esfera pública e privada.

Entre as preguntas do público, por exemplo, quedou no aire a suma de moitas novas correntes ao pensamento feminista, ao tempo que hai multinacionais do sector textil que se aproveitaron dos eslógans -como "no es no", por exemplo- para vender camisetas. "No feminismo ocorre que a propia filosofía é unha práctica" destacou na súa ponencia Mónica Bar.

Queizán tamén valorou que, na súa opinión, patriarcado e capitalismo non van da man porque é un feito demostrado que antes da sociedade capitalista, as sociedades xa tiña instalado o machismo na organización das tarefas, privilexios e dereitos.

"Cando empecei a escribir ensaio feminista non consultei case libros de mulleres, senón libros de filosofía porque o meu interese fundamental era a xustiza, a motivación. Como é posible que algo así suceda nunha sociedade democrática?", desvelou a escritora.