O comezo da xira de la Sinfónica, hoxe, en 'Zigzag'

O espazo "Zigzag" contará hoxe o comezo en Vigo da nova xira da Orquestra Sinfónica de Galicia, co guitarrista Pablo Villegas como solista, para interpretar o "Concerto de Aranjuez", grande obra do repertorio para guitarra do mestre Rodrigo. Seguindo coa música, "Zigzag" ocuparase de que o cantautor indie estadounidense Micah P. Hinson presenta hoxe novo disco tamén en Vigo e, o sábado, na Coruña, acompañado polo ponteareno Santi Araújo. "The Musicians of the Apocalypse" está inspirado nunha viaxe súa a Galicia cando visitou o Pórtico da Gloria da catedral de Santiago.