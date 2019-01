Un trabajo gallego publicado en "Behavioral Neuroscience", mejor artículo científico de 2018

La American Psychological Association acaba de conceder su premio al mejor artículo de 2018 publicado en "Behavioral Neuroscience" al trabajo sobre los recuerdos del miedo que firman los investigadores del grupo de Procesos Cognitivos y Conducta de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) José Fernández Rey y Jaime Redondo Lago, junto con el doctor Daniel González González. Tradicionalmente, se sostiene que los recuerdos del miedo, una vez consolidados en la memoria a largo plazo, son inalterables, estables e insensibles a la interrupcíon. Los autores de "Preventing the return of fear memories with postretrieval extinction: A human study using a burst of white noise as an aversive stimulus" sugieren que la extinción post-recuperación podría ser una técnica conductual efectiva para modificar la memoria original del miedo respecto de un determinado acontecimiento y evitar su retorno. "Aún es necesaria más investigación, pero si se confirman estos resultados, podrían ser relevantes para su aplicación clínica en el tratamiento de trastornos emocionales, incluidos los de ansiedad, estrés postraumático y adicción", dicen.