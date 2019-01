Los colores de Monet inspiran el sueño vigués de Isabel Núñez

Las pinceladas rotas y las acuarelas de Monet están en los sueños creativos y en los diseños superpuestos de la viguesa Isabel Núñez (INúñez), que ayer presentó una colección inspirada en el impresionismo en la Mercedes Benz Fashion Week madrileña. Combinando texturas y superponiendo tejidos en sus diseños, la creadora gallega busca reflejar la fuerza del impresionismo a través del patronaje y tratando de plasmar el modo del trabajo del pintor francés. "Me voy conociendo más a mí misma y me doy cuenta de que me gusta cada vez más trabajar el color", aseguró a FARO tras desfilar en la pasarela 'top' del panorama español.

Sobre la presencia de (solo) tres creadores gallegos, INúñez aseguró: "Los que estamos, somos una buena representación de la moda gallega", en relación a Jorge Vázquez, cuyos diseños también desfilar ayer, y de Roberto Verino.

Aunque era la tercera vez que esta joven creadora de 28 años -también profesora en la Universidad Francisco Victoria en Madrid- presentaba una colección en dicha pasarela, esta vez estrenaba maternidad. Y su hijo, que aún no ha cumplido tres meses, siguió entre el público su propuesta para otoño-invierno. "La maternidad es una pasada y, al margen del cansancio, tu energía se multiplica por cuatro", reconoció. Isabel Núñez confeccionó entre su atellier de Vigo y el de Madrid los diseños de esta colección, en la que ha incluido tejidos como los plastificados "para emular y transmitir el reflejo del agua". Entre lo más novedoso, el calzado, totalmente transparente que "quería significar como caminar sobre el agua", remarcó. Las prendas mezclan sedas ligeras con algodones y lanas y que representan los trazos más duros del arte de Monet". Todo ello, avanza, "pintado de colores pasteles sobre un hilo conductor de fondo negro, y azules que tornan a lilas y morados con luces y platas". Las prendas de corte masculino establecen un diálogo con el mundo femenino: unas veces con superposiciones y piezas que ocultan la silueta, otras permitiendo que las prendas fluyan alrededor del cuerpo. Los tonos pastel, tiñen abrigos y vestidos en rosa, azul y gris, aunque el negro de las noches de otoño se presenta en trajes de chaqueta que ciñe a la cintura con una lazada, un recurso que INúñez ha utilizado en otras ocasiones.

Que Jorge Vázquez conoce perfectamente a sus clientas no es un secreto. Volvió a demostrarlo con una colección que "se detiene en Oriente Próximo y bebe de las expresiones artísticas del Imperio Otomano, donde la riqueza del Mediterráneo y de Oriente convergen".

Pieles de zorro, cordero, pelo de camello y napa con tachuelas visten los diseños más invernales de Vázquez. En cuanto a los accesorios, las botas fruncidas y adornadas con brillantes piedras o de cowboy conviven en el zapatero del creador betanceiro con sofisticadas sandalias de tacón con adornos de plumas.