El actor que da vida al Chapo en "Narcos" se encuentra cara a cara con su personaje en un tribunal neoyorquino

El actor mexicano Alejandro Edda, que da vida a Joaquín "el Chapo" Guzmán en la serie "Narcos" de Netflix, aseguró ayer haberse sentido "intimidado" al encontrarse cara a cara, por primera vez, con el Chapo en la sala del tribunal de Nueva York donde está siendo juzgado por narcotráfico. "Me puse nervioso, en cuanto me vio, me saludó de lejos, es intimidante en cierta manera", señaló Edda en declaraciones a la prensa fuera del tribunal.