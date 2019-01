Invitados de febrero en el Club FARO

Una conferencia del periodista Diego Carcedo sobre su experiencia como reportero en zonas de conflicto dará comienzo el próximo viernes a la programación de febrero del Club FARO, que abordará también la vida de Suso Vaamonde, la estancia de García Lorca en Galicia y cómo afrontar el duelo. "Un diplomático en los Balcanes", "El crimen más oculto de ETA", "Desarrolla tu inteligencia emocional", "El lenguaje no verbal de los adolescentes", "Otras maneras de amar", "Educar para la paz" y "Dieta saludable para toda la familia" serán otros de los temas del mes.

El Club FARO DE VIGO inicia la programación de febrero con una conferencia del periodista Diego Carcedo. Todas las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/Oporto, Vigo). La entrada será gratuita y libre hasta completar aforo.

De "Sobrevivir al miedo" hablará el veterano periodista Diego Carcedo, "un reportero frente al horror" que vivió las horas finales de la evacuación de Saigón al final de la guerra de Vietnam, vio marcharse a los últimos españoles del Sáhara Occidental y ha sido testigo de conflictos en Cisjordania, Yibuti, Camboya, Perú o Mali.

El diplomático Enrique Criado realizará "Un paseo sin protocolos" para contar las experiencias, anécdotas y sensaciones de un diplomático en los Balcanes. Criado se adentra en el complejo tapiz social y cultural de los Balcanes, área de confluencia de los imperios otomano, ruso y austrohúngaro.

Adolfo García Ortega, escritor, traductor y articulista, glosará "El crimen más oculto de ETA", la historia de los tres gallegos secuestrados, torturados y asesinados por ETA en 1973, tras ser confundidos por policías por los terroristas.

"Desarrolla tu inteligencia emocional" (descubre cómo educar con cerebro y corazón), es el título de la conferencia, proyección y coloquio de Belén Piñeiro, experta en Neuroeducación y Educación Emocional.

Luis Garicano, doctor en Economía, disertará sobre "El contrataque liberal" (entre el vértigo tecnológico y el caos populista). Un rearme ideológico que nos permita entender qué nos está pasando y plantar cara a los que quieren tirar por la borda la paz y prosperidad que hemos alcanzado.

El psicólogo y teólogo Valentín Rodil Gavala aportará claves sobre cómo "Navegar el duelo" (un tiempo para deshacer los nudos de nuestra vida). La pérdida es una forma de cambio que genera estados de inseguridad profundos.

Bajo el título de "Suso Vaamonde, voz de trebón", el periodista Miguel Boó hará memoria del músico rebelde que popularizó la poesía. Perseguido por la censura, acabó siendo procesado, y condenado a convertirse en el primer exiliado de la democracia.

Susana Fuster, máster en comunicación no verbal y detección de la mentira, aportará "Claves para entender el lenguaje no verbal de los adolescentes". Según esta experta, no sabemos interpretar lo que comunican con su mirada, su postura, sus gestos o su voz.

De "Otras maneras de amar" (otro amor es posible) hablará Charo Altable, experta en coeducación emocional y sexual; relaciones de paz y prevención de la violencia.

El editor Henrique Alvarellos y el fotohistoriador Carlos Castelao hablarán de "Federico García Lorca en Galicia" y mostrarán imágenes del poeta en Vigo. Con solo 18 años, Lorca paró en Redondela en 1916, camino a Santiago, donde scuchó hablar y cantar en gallego. Luego, visitaría la ciudad olívica en dos ocasiones durante 1932.

Nora Rodríguez, educadora, ensayista y conferenciante en pedagogía e innovación, explicará cómo "Educar para la paz" (la neurociencia de la felicidad responsable). Es hora de transformar la educación y derribar los argumentos que sobrevaloran la importancia de los logros, el individualismo y la competitividad en edades increíblemente tempranas, sostiene.

Por último, Odile Fernández, médico de familia y experta en nutrición y vida saludable, aportará "Claves para fomentar una dieta saludable para toda la familia". Tras sufrir un cáncer de ovario con metástasis, esta doctora decidió compartir su proceso y sus recetas en varios libros.