Aaron Siebert Sío: "Para mí no hay barreras entre la música de cine con sus nuevas tecnologías y la clásica"

Con solo 9 años, Aaron Siebert (Virginia, 1996) compuso su primera obra; a los 16, siendo alumno del grado profesional de piano en el Conservatorio de Vigo, estrenó dos piezas propias en un concierto de Unicef; y en 2015 puso en marcha una campaña de crowdfunding para poder formarse en EE UU junto al músico gallego Octavio Vázquez. Bajo su tutela, completó una doble licenciatura en interpretación y composición en Nazareth College y, desde el pasado septiembre, cursa un máster en música para cine y medios contemporáneos en la Eastman School of Music de la Universidad de Rochester, una de las más prestigiosas del mundo.

"Octavio es uno de los compositores vivos con mayor dominio de la técnica y, como profesor, ilumina al alumno para que saque todo lo que lleva dentro. Gracias a su inspiración y estímulo, pude crecer como artista y empezar a desarrollar mi voz como compositor. Es una de esas personas que, por su altura profesional y humana, cuesta creer que existan", comenta agradecido.

Aaron tampoco se olvida de quienes le apoyaron para poder estudiar en Nueva York a cambio de todo tipo de composiciones. "Me acuerdo cada día y nunca podré agradecer su ayuda lo suficiente. Para mí es una motivación más. La campaña también fue un pilar de mi carrera. En clase nos bombardean con la idea de que hay que ser un líder y tener iniciativa para sobrevivir en esta industria y yo ya empecé a pensar así a una edad bastante joven".

En su primer año como alumno de Nazareth College, fue seleccionado para una estancia de verano en Los Ángeles en la empresa del compositor Hans Zimmer, ganador de un Óscar por "El rey león" y nominado en 9 ocasiones. Y su trabajo de graduación recibió en 2018 el premio de composición del departamento de Música.

Su pieza para orquesta se inspira en dos obras, 'Arlequín' del pintor pontevedrés Rafael Úbeda, y 'Largo Viaje III', de Nicoletta Tomas Caravia. "Mi música para concierto está muchas veces ligada a imágenes similares a las de la pintura y me parece una oportunidad fantástica para colaborar con otros artistas y plasmar sus mundos en otros medios. Siempre me ha interesado la interdisciplinariedad", apunta.

Ambos cuadros fueron proyectados durante el estreno de la composición y Aaron ofreció una charla explicativa previa: "Siempre he visto la necesidad de que el público conecte con la música. La idea de que habla por sí sola es cierta si damos por sentado que el contexto es común para todos, pero hoy en día la gente está saturada de información y tiene enfoques diferentes. Así que las cosas pueden cobrar sentido o no, o hacerlo de otra forma a la esperada. A mí me gusta hacer énfasis en centrar a los oyentes":

A partir de otra pintura de Úbeda, "Blue Vibrations", Aaron trabaja actualmente en una obra de saxofón para el cuarteto mallorquín Psaiko Quartet, además de escribir música para cine y otros medios audiovisuales y preparar su proyecto fin de máster en la Universidad de Rochester.

"La forma de trabajar en Eastman School of Music supone un gran proceso de aprendizaje. Cada dos semanas estás produciendo música lista para comercializar y debes encargarte de todo el proceso. Este semestre, por ejemplo, tengo que escribir para una serie de cortos y para el ensemble de una compañía de danza. Debes ocuparte de todo y los profesores te aconsejan cómo mejorar, por lo que aprendes mucho más rápido. Y el entorno es muy motivador y emocionante porque siempre hay gente con ganas de colaborar en las cosas que propones", destaca.

El máster está dirigido por el compositor y director de orquesta Mark Watters, ganador de seis Emmy. "Él viene de Hollywood y todos los profesores son grandes músicos. Es un lujo estudiar este programa", celebra Aaron, que fue seleccionado entre centenares de aspirantes de todo el mundo junto a otros cuatro alumnos chinos y un estadounidense.

"Es una gran oportunidad para seguir formándome como compositor también desde la perspectiva del negocio y el desarrollo de proyectos. Esto no es lo más romántico de la profesión, pero es un componente de nuestra vida. El máster me permite explorar medios audiovisuales como el cine, los videojuegos o cualquier otro tipo de combinación y trasladar estas ideas y el uso de la tecnología a la música clásica y de concierto. Para mí no hay barreras, deberían combinarse sin prejuicios. Ésa es mi visión del compositor del siglo XXI", plantea.

De padre estadounidense y madre viguesa, además de apasionado celtista, Aaron cruzó el Atlántico con 3 años para establecerse con su familia en Nigrán. Y ahora ha vuelto a hacer el camino a la inversa: "Mi proceso siempre ha sido al revés. Llegué a EE UU plenamente adaptado y cada vez mi yo español sale más a la superficie, supongo que por contraste. La vida aquí es maravillosa por las oportunidades y la mentalidad abierta y de cooperación. Todos los días aparecen proyectos, así que me quedaré un tiempo. Pero en Europa se vive de otra forma".