José María Márquez, ´gopala´ "El yoga previene el estrés en puestos de responsabilidad pública"

Jurista y yogui. Tanto es así que hay días en que José María Márquez no se quita ni la chaqueta ni la corbata para impartir clases de meditación a jueces del Consejo General del Poder Judicial, donde trabaja como gerente. Este profesor de yoga y poeta imparte un programa de control del estrés en las administraciones públicas que comenzó a darse en Galicia -reconoce- y por el que ya han pasado dos mil jueces y magistrados españoles. Antes, Márquez pasó por el Tribunal de Cuentas de España y el de la Unión Europea en Luxemburgo. Hoy estará en el Colegio Apóstol Santiago (Jesuitas Vigo) para participar en el Foro de espiritualidad -que organiza el colegio con su Anpa, de la de Antiguos alumnos y "Entreculturas Vigo"-.

-¿Qué ha aportado a su vida el yoga?

-El yoga llega a mi vida de una forma muy directa, a través de un libro de Swami Vishnudevananda, del que soy discípulo desde 1975. Me he ido comprometiendo con el yoga de una manera cada vez más equilibrada y más integral. A lo largo de la vida me ha aportado muchas cosas: empecé a practicarlo cuando tenía 16 años y ahora tengo 60. Pero básicamente, ha ido enriqueciéndola y dotándola de una capacidad de gozar, de compartir y de servir. Te da mucha alegría de vivir. También energía, flexibilidad corporal y, sobre todo, flexibilidad mental, entusiasmo y un encuentro con un nivel de equilibrio físico y cerebral muy importante.

-Trabaja como gerente en el CGPJ. ¿En qué se traduce el yoga en su trabajo?

-Mi labor en el CGPJ es un puesto de los que uno tacharía de estresante, a priori, porque lo es. Los puestos de responsabilidad pública lo son siempre. Pero en mi caso, no. La práctica del yoga sistemática y diaria, durante muchos años, te da una capacidad para resolver los conflictos que tienes a tu alrededor, con humor, como yogui. No es que los conflictos desaparezcan, sino que están ahí para resolverlos con mucha tranquilidad. Esa vocación de servicio al yoga y al maestro Vishnudevananda, básicamente se ha concretado en la incorporación de estas técnicas en el servicio de prevención y de salud laboral de la propia institución, entre el Personal que trabaja en el CGPJ.

-¿Imparte yoga a jueces para prevenir el estrés?

-Sí. El proyecto que yo encabezo y en el que colabora una profesora gallega, ' Gopika' son unos cursos para resolver los problemas de estrés, dentro de un programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral, de los jueces y magistrados de España. Impartimos talleres que van desde 5 a 15 horas, para que experimenten las bondades que tiene el yoga, pero adaptados a su puesto de trabajo. Es decir, en una silla. Es un programa muy exitoso, cuyo objetivo es practicar en el entorno laboral y por el que ya han pasado unos 2.000 jueces y magistrados de España.

-¿También ha dado clases a magistrados en Galicia?

-Uno de los primeros cursos que se hizo para este programa fue para jueces y magistrados gallegos en Santiago, en las dependencias judiciales.

-¿No cree que se necesita más espíritu zen también en el Congreso de los Diputados?

-Absolutamente. Estos talleres, son muy sencillos y muy directos. y en el Congreso de los Diputados, estarían indicados, por supuesto. Todos los espacios públicos en los que se resuelven conflictos y se toman decisiones sobre problemas humanos, necesitan calma. Con calma, amor y adaptabilidad, todo es más fácil.

-¿Cuántas horas se necesitan para incorporarlo a la vida?

-Creo que es una cuestión de práctica. Aunque comiencen con conocimientos mínimos, pero con voluntad, en unas seis horas de talleres se establecen pequeños trucos para relajarse, sobre la forma en la que respiramos, nos sentamos y levantamos, y sobre todo, cómo adaptamos mentalmente nuestra forma de tomar decisiones.

-También es poeta. Trae a Vigo su último libro.

-En Vigo voy a presentar la experiencia del silencio y poemas del silencio, que se reflejan en un poemario muy recientemente publicado, que lleva por título "La noche lo merece" y que quiero compartir con los asistentes a este Foro de espiritualidad. Tengo especial ilusión. A medida que la práctica del yoga se iba intensificando y también el silencio de la meditación, afloraron los elementos más esenciales del alma, que se expresa a través de la poesía. Swami Vishnudevananda decía que la vida es más poesía que prosa.

-Pero algo de prosa también se necesita.

-Yo trato de que mi vida sea un hecho poético. Pero no solo en el yoga, sino en el día a día: cuando negocias un convenio colectivo, la vida también puede ser poesía.

-En este mundo de tanto ruido, ¿usa redes sociales?

-Las redes sociales existen casi como consustanciales a nosotros. Hay que silenciarlo, pero no obviarlo. Pueden ser un instrumento precioso para compartir, pero con un nivel mayor de consciencia.