Touriñán anuncia en redes sociales que abandona "Land Rober"

Xosé Antonio Touriñán ya no formará parte de "Land Rober Tunai Show". El cómico gallego anunció ayer a través de sus cuentas de las redes sociales que ya no participará más en el programa de TVG. "Para los que preguntáis... me bajo de LandRober. Tengo que parar", así iniciaba el mensaje de despedida dirigido a sus seguidores de Instagram y que ha replicado luego en Twitter y Facebook.

Aunque Touriñán dice adiós, no es una despedida definitiva ya que deja la puerta abierta a un futuro regreso tras agradecer al equipo "todo lo que me han dado". "Les agradezco que me dejasen jugar con ellos a esto de la televisión. Fue muy divertido", señaló.