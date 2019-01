Xosé Antonio Touriñán deja Land Rober Tunai Show

Xosé Antonio Touriñán ya no formará parte de Land Rober Tunai Show. El cómico gallego ha anunciado a través de sus cuentas de las redes sociales que ya no participará más en el programa de Televisión de Galicia. "Para los que preguntáis... me bajo de LandRober. Tengo que parar", así iniciaba el mensaje de despedida dirigido a sus seguidores de Instagram y que ha replicado en Twitter y Facebook.



Aunque Touriñán dice adiós, no es un despedida definitiva ya que deja la puerta abierta a un futuro regreso. "Como no sé si volveré", escribe antes de agradecerle al equipo de LandRober "todo lo que me han dado". "Les agradezco que me dejasen jugar con ellos a esto de la televisión", continúa. Especial mención en su despedida han recibido Roberto Vilar (presentador de Land Rober Tunai Show) y Eva Iglesias, una de las caras fijas del programa de la TVG: "Fue muy divertido".





Touriñán, una pieza clave de Land Rober

Fue en 2015 cuando la Televisión de Galicia estrenaba Land Rober Tunai Show, un programa de humor que ha traspasado las fronteras de Galicia por hacer compresible la retranca gallega a todos los españoles. Xosé Antonio Touriñán, desde los inicios del programa se convertía en uno de los responsables del éxito del programa de la TVG.Con él nacieron algunos de los sketches más recordados de la televisión en Galicia y algunos de los personajes que pasarán a la historia de las pantallas gallegas, como el de José Luis, uno de los miembros del dúo Los Gorrillas a los que un grovense les dedicó una canción . Él fue uno de los protagonistas de Los Panchos, la comedia de situación de 15 minutos en la que encarnaba a Camariñas, el fantasma de un difunto. Manolo, de Jubilados por el mundo; el millonario portugés Joao Simoes.Más allá de su participación en Land Rober Tunai Show, Xosé Antonio Touriñán. Probó suerte en Luar, el programa más longevo de la televisión gallega, presentó su propio programa: Tourilandia, y en los últimos tiempos sus monólogos junto a Carlos Blanco han llenado los teatros por toda Galicia.Junto a este ha protagonizado también alguna de las campañas de contenido social más sonadas en los últimos tiempos, como la de la campaña contra el furtivismo iniciada por las mariscadoras de A Illa de Arousa. También se ha dejado ver junto a las trabajadores de Alcoa en el ayuntamiento de A Coruña En 2018, Touriñán se convertía en uno de los rostros más populares de la televisión nacional por su participación en Fariña , la serie de Antena 3 en la que se narraba la historia del narcotráfico gallego. Allí, interpretaba a Paquito Charlín, uno de los hijos de Manuel Charlín (papel por el que Antonio Durán Morris recibió este año un Premio Feroz )."'Fariña' refleja una parte mala de nuestra hisotria como gallegos", explicaba el humorista gallego el día que en Aciveiro recuperaba el persoanaje de Manolo Lojo