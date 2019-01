Los concursos más surrealistas de Galicia: del salto de charcos a la carrera en tacones

Galicia es sitio distinto, y lo es por muchas cosas. Su gastronomía, sus fiestas más emblemáticas o su patrimonio son solo algunas de esas cuestiones que la vuelven inconfundible, eso por no hablar de las más de 70 palabras que tiene para definir a lluvia. Pero Galicia también tiene su punto surrealista y muchas veces hace cierto aquello de "lo que no pase aquí no pasa en ningún lado", muchas veces para bien. En esta ocasión nos proponemos repasar algunos de los concursos o competiciones más inverosímiles que se celebran en Galicia, y vamos más allá de las típicas cucañas o carreras de sacos.

Campeonato Mundial de Salto de Charcos

Todo listo para el Campeonato de Saltos de Charcos en Vigo.

Aquellos que quieran vivir la primera edición de esta competición aún están a tiempo. El Campeonato Mundial de Salto de Charcos se celebra este sábado 26 de enero en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo. El objetivo, volver a disfrutar como niños y ser solidario, todo al mismo tiempo, ya que lo que se recaude en este curioso concurso será destinado a una ONG. ¿Qué se valorará? El entusiasmo y, como no, la salpicadura que se genere. Ya se han inscrito participantes desde los 5 a los 75 años, así que la edad no importa.

Campeonato Mundial de colchonetas hinchables

Campeonato de colchonetas en Sanxenxo. // Santos Álvarez

Una de las citas más divertidas del verano en Sanxenxo. Cientos de personas se reúnen en la palaya de Panadeira para lanzarse a la carrera arropados por el calor de julio. La competición consiste en completar un recorrido por el mar a bordo de colchonetas hinchables de todo tipo. Los disfraces también se ponen al servicio del campeonato.

Carrera de burras

Carrera de burras. // Iñaki Abella

Todo un evento cada primer lunes de septiembre en San Roque do Monte. El lugar se viste de gala para recibir a las burras participantes en la tradicional carrera. Cada año, la cita reúne a cientos de espectadores y el recorrido deja curiosas y variopintas estampas de jinetes y equinos.

Carrera en tacones

Tras 19 ediciones, la Festa Hortera de Porto do Son es ya una cita consolidada. Entra las muchas y diferentes actividades, que se mueven entre lo estrafalario y lo retro, se encuentra a carrera en tacones, todo un espectáculo.

Hamburguesa de récord



Los concursos de tragaldabas son todo un clásico en esto de certámenes extraños, y Galicia no podía quedarse sin el suyo. Anualmente, La Estación de Loman celebra su Fiesta de la Hamburguesa. El reto, comer una pieza de 2,5 kilos. En la edición de 2018, el campeón fue "Dave" con una marca de 38 minutos, ¿quién será el próximo?

La noche del jersey feo

Grupo participante en la noche del jersey feo de A Estrada.

Quizá no sea un concurso al uso, pero desde luego la competencia está en el aire. Cada año son más los valientes que se ríen de los dictados de la moda en la noche del jersey feo de A Estrada.