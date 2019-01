Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra

-No lo sé. La comunicación acerca a las personas y no todos pensamos igual. La proliferación de los medios y las plataformas digitales facilitan el intercambio de puntos de vista, y también aparecen grupos que tienen unas ideas que no tienen por qué ser acertadas, pero que están ahí. Estamos en una sociedad muy poliédrica y todo el mundo opina y todo el mundo tiene algo que decir, pero de la eficacia y de los resultados de las vacunas y de las políticas vacunales que han tenido los países no hay absolutamente ninguna duda. Hay enfermedades que antes de la aparición de la vacuna eran un azote para la sociedad, muchas de las cuales están erradicadas. No hay ninguna duda del beneficio de las vacunas.