Una clínica implanta por primera vez en Galicia una cadera biónica a un perro

Zeta, un pastor alemán hembra de 5 años, apenas podía andar sin cojear y sentir un gran dolor debido a una osteartrosis que no respondía al tratamiento farmacológico. Por ello, sus propietarios decidieron apostar por lo último en tecnología para que pueda volver a hacer vida normal. El lunes, Zeta entraba en quirófano en el Hospital Veterinario 4 de Octubre de Meicende (Arteixo) para recibir una prótesis biónica de cadera, la primera de estas características que se implanta en Galicia, procedente de Suiza y cuyo coste se eleva a 2.500 euros. "Al no responder a los antiinflamatorios y analgésicos se optó por la sustitución total de la articulación de la cadera", explicó ayer el jefe de la Unidad de Traumatología del centro, Andrés Somaza. La prótesis -que solo implantan especialistas de Madrid y Mallorca- es un modelo no cementado de titanio de tres piezas y cuyas características permiten hacerlo a medida. "Es una prótesis especial por su diseño y la composición de su material. Además no necesita ninguna pasta ni sustancia para pegarla al organismo que era uno de los problemas habituales de esta cirugía", señala Andrés Sánchez Carmona, especialista en este tipo de intervenciones que viajó desde Madrid para la operación.

Habrá que esperar por si surgen posibles complicaciones pero, por el momento, todo apunta a que la operación -que duró unas dos horas- ha sido un éxito. Tan solo un día después de la cirugía, Zeta acudía a la presentación de la novedosa intervención junto a su propietario, Miguel Cánovas, con una parte de la pata posterior derecha todavía vendada por la cicatriz, pero andando y apoyándola aunque con alguna dificultad. "Hoy (por ayer) ya la apoya a un 60%", indicó Somaza. "No es una cirugía traumática, en cuatro o cinco días estará recuperada y se espera que en dos meses recupere la movilidad al 100%", añadió Sánchez. "Está con nosotros desde que nació, lo hicimos por no verla sufrir, la queremos muchísimo", explicaba ayer Miguel, sorprendido por lo bien que salió de la operación.