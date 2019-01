La nueva dramaturgia y la identidad gallegas centran la temporada del CDG

La nueva dramaturgia gallega y la reflexión sobre nuestra identidad como pueblo centran una parte importante de la nueva temporada escénica del Centro Dramático Galego (CDG), que fue presentada ayer en Santiago por el director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, y la directora del CDG, Fefa Noia, en un acto en el que participaron el director de Agadic, Jacobo Sutil, y representantes de distintas compañías. Gena Baamonde dirigirá la nueva producción de la compañía, "Neorretranca e posmorriña", basada en los textos "Sinfonía en sol maior ou non", de Esther Carrodeguas, y "Boisaca ou a divina desgraza", de Roi Vidal Ponte, que se estrenará el 11 de abril. Hoy mismo comienzan las pruebas de interpretación, en las que participarán medio centenar de aspirantes, y en las que se seleccionarán diez actrices y actores de las dos piezas del montaje que, a modo de collage, ofrecerán dos miradas distintas sobre el tema de la identidad gallega.

La apuesta por la nueva autoría dramática gallega se refleja también en muchos de los títulos que cuentan con la implicación del CDG a través de sus programas de coproducción y residencia, así como en su labor de exhibición en el Salón Teatro de Santiago y de DramatUrxente, iniciativa trasversal para el apoyo, fomento y promoción de la dramaturgia gallega actual desde diferentes frentes.

Este año, la compañía de la Consellería de Cultura e Turismo participará en cinco coproducciones: "Doppelgänger", de Berrobambán, con la compañía colombiana El Arca de Noé, que se estrenará el próximo jueves, día 34, en el Salón Teatro; "A compañeira de piso", de Contraproducións; "Invisibles", de Redrum Teatro; "Soma", de Javier Martín, y "Se fosen turistas levarían gafas de sol", de Limiar Teatro.

Respecto a la colaboración e intercambio con las compañías privadas, además de a estas cinco compañías, el CDG ofrecerá su sede y asistencia técnica a los colectivos artísticos que participan el la edición 2018-2019 de "En residencia", un programa por el que ya pasaron Inversa Teatro con "Sofía e as postsocráticas", y Proyecto Pank + Funboa Escénica con "Masa madre+sal marina", "Eso que vi" y "O que segue". Próximamente lo harán Artesa Cía con "Chola e It Girl"; Colectivo Marciano Balboa con "O inevitable", y Redrum Teatro con "A nena que quería navegar" y "Contos do recreo", además de la citada coproducción "Invisibles".