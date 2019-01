Jacinto Rey: "Los escritores mentimos por dinero"

La séptima novela de Jacinto Rey (Vigo, 1972) permanece fiel al estilo del escritor, un especialista en novela negra que cuida hasta el más mínimo detalle sus obras. En esta ocasión, "La noche de las medusas" (Suma de Letras) juega además con el presente y el pasado y está ambientada en Madrid, donde el autor reside, y Tánger.

- Ya es usted un experto en el género del "thriller", en cautivar al lector hasta la última página y trasladarle a escenarios lejanos.

-"La noche de las medusas" transcurre entre el Madrid de 1969 y Tánger en la época en la que la España franquista lo ocupa. Es una ciudad muy interesante porque se parece más que Casablanca a la "Casablanca" de la película. Todos tenemos esa imagen del Rick's Café donde se juntan espías, ladrones, contrabandistas, banqueros arruinados y judíos que tratan de huir de la Europa invadida por los nazis... y eso es Tánger en ese periodo. Y en 1945, la noche antes de que las tropas españolas se retiren de allí porque se ha acabado la guerra, ocurre algo que hace que las vidas de los personajes cambien para siempre.

- Cita usted "Casablanca" y no extraña, porque el cine aparece a menudo en sus obras. ¿A qué responde?

-El cine es algo que siempre me ha atraído aunque en esta novela la visión cinematográfica quizás no esté tan presente como en otras. También me interesa mucho utilizar grandes acontecimientos históricos para narrar la intrahistoria de los personajes y en esta ocasión la historia arranca en la madrugada del 21 de julio de 1969, que es cuando Armstrong pisa por primera vez la Luna. Es un buen punto de arranque para contextualizar.

- ¿Hasta dónde puede llevarnos la venganza? Es una de las preguntas que plantea en su novela.

-El motor va a ser una venganza basada en algo que ocurre en 1945, pero que impacta en los personajes muchos años después. Es una historia de suspense y mucha intriga, con secretos del pasado que vuelven al presente y que atacan. Hay además un destino trágico que ataca a los personajes. Hay además componentes de novela policiaca y ambientes oscuros. En mis novelas me gusta trabajar la ambigüedad moral de los personajes, ninguno es enteramente bueno ni malo, es una constante también en mis libros. Los que realmente me interesan, los que más juego dan son los personajes que cuando uno cree que van a hacer algo bueno nos dejan una pequeña espina y los malos, que también son capades de la nobleza. Es también un poco la naturaleza humana, todos somos capaces de lo mejor y de lo peor dependiendo de quien tengamos enfrente y cuales sean las circunstancias que nos rodean.

- En las críticas de todos sus trabajos siempre se menciona que tanto sus personajes como los lugares están muy bien trabajados, ¿Qué es lo más difícil a la hora de articular una novela?

--A mí paradójicamente lo que más me cuesta no es escribir, sino borrar y tachar. Documentarse es un proceso fascinante y es muy difícil dejar atrás ciertas cosas que uno ha aprendido durante esa tarea de documentación. Hay que borrar para que quede ese poso, ese aroma que hace que todo sea verosímil pero que no sea ni un tratado de historia ni una guía de viajes, porque el lector lo que busca es una historia. Creo que cuando uno se documenta bien y trabaja bien los personajes el lector lo acaba reconociendo porque hay verosimilitud, que es de lo que se trata. Al fin y al cabo los escritores mentimos por dinero, es una forma muy burda de decirlo pero se trata de crear ficciones que sean verosímiles. Que el lector, cuando esté leyendo una novela, se olvide de que tiene un libro entre sus manos y que sea parte de esa historia, que tenga a esos personajes a su lado.

- Vigo, su ciudad natal, estuvo presente en "El cirujano de las indias". ¿Regresarán sus personajes a la ciudad en otro libro?

-Mi primera página publicada empieza en Vigo y no es ninguna coincidencia. Empieza con la batalla de Rande en 1702, un episodio que a veces los vigueses no conocemos muy bien porque todo el mundo ha oído hablar de la historia del oro de los galeones de Rande, pero muchos no saben encuadrarlo en la Guerra de Sucesión española. Uno va en los viajes literarios a donde las historias lo llevan y Vigo siempre está en todos mis viajes, así que estoy seguro de que volverá a alguna ambientación de una futura novela.